Per gli Altri – CsV di Ravenna collabora con il Comune nei servizi dedicati alle scuole

L’associazione Per gli altri – Csv di Ravenna, continua il suo impegno nell’aiuto e coordinamento della rete dei volontari e delle persone che stanno continuando ad operare durante l’emergenza Coronavirus, a supporto delle amministrazioni locali come riferimento per il Terzo Settore. Per poter essere di aiuto e orientamento a livello provinciale nel raccogliere e promuovere tutte le iniziative che si sono attivate nella nostra Provincia, l’associazione ha aperto la rubrica speciale “AIUTIAMOCI”, in cui i progetti legati all’emergenza Coronavirus vengono raccolti e condivisi con gli operatori e la comunità.

A seguito della forte richiesta da parte di insegnanti e operatori scolastici, circa la disponibilità di professionisti, per esempio psicologi, a mettersi a servizio delle scuole gratuitamente, l’assessorato alla Pubblica Istruzione e Infanzia e quello al Volontariato del Comune di Ravenna hanno richiesto all’Associazione di poter convogliare questo tipo di richieste sulla piattaforma.

È stato quindi attivato un campo dedicato, in cui sarà possibile sia per le scuole che per i professionisti compilare un modulo in cui manifestare il proprio interesse a ricevere o a elargire servizi, dal supporto psicologico alla consulenza educativa, l’aiuto compiti e corsi extrascolastici. Un servizio utile a mettere in comunicazione i professionisti da una parte e le scuole e l’amministrazione dall’altra.

Tra le varie conseguenze del momento delicato che stiamo attraversando, i/le bambini/e e i/le ragazzi/e hanno visto stravolta la loro routine quotidiana. Seppur siano state attivate nuove e moderne modalità di erogazione delle lezioni, il sistema scolastico è stato colpito direttamente dall’emergenza. Il servizio proposto cerca di sopperire a questa mancanza, proponendo diverse iniziative che riconfermino la scuola come centro anche aggregativo e di sostegno per i giovani.

SITO DI RIFERIMENTO:

https://www.perglialtri.it/it-IT/servizi-per-le-scuole/index-/?Item=serviziscuola

AIUTIAMOCI:

SITO: https://www.perglialtri.it/it-IT/aiutiamoci/index-/?Item=coronavirus

NUMERI DI RIFERIMENTO: 0544-401135 – 392-0836959 – 346-3560451

MAIL: redazione@perglialtri.it; info@perglialtri.it