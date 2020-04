La scuola di musica “Antonio Ricci” di Massa Lombarda non si ferma, continuano le lezioni on line

Alla Scuola comunale di musica “Antonio Ricci” di Massa Lombarda la musica non si ferma e grazie alle lezioni online gli insegnanti hanno trovato nei nuovi mezzi tecnologici degli ottimi alleati per poter continuare l’insegnamento. I docenti proseguono così le lezioni, anche se a distanza, di pianoforte, violino, canto moderno, basso elettrico, chitarra e batteria.

Proprio pochi giorni prima dell’emergenza Coronavirus la scuola di musica aveva terminato un percorso di alfabetizzazione musicale in collaborazione con le scuole elementari. Questo percorso aveva portato tantissimi bambini a iscriversi per studiare uno strumento ed è intenzione della scuola continuare a far sentire a loro la propria vicinanza. Alla scuola “Antonio Ricci” i docenti sono convinti che in questo periodo difficile la musica riesca ad aiutare a trascorrere con maggiore serenità le giornate, distogliendo il musicista dalle notizie preoccupanti che arrivano costantemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.scuoladimusicamassa.it o chiamare il numero 347 5839049.