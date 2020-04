Facoltà di Medicina in Romagna: la proposta di aumentare da 150 a 190 i posti per i futuri medici

Gli Organi di Ateneo, lo scorso febbraio, hanno approvato per l’A.A 2020/21, un totale di 150 (75+75) posti per i Corsi di Medicina e Chirurgia a Forlì e a Ravenna, aggiungendosi ai 374 per la sede di Bologna e ai 90 di Medicina in inglese (Medicine and Surgery).

Oggi il Senato Accademico, su proposta del Rettore e dopo aver sentito informalmente il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e i Direttori dei Dipartimenti di area medica (DIMES, DIBINEM, DIMEC) per le verifiche interne volte ad accertare l’esistenza delle necessarie risorse materiali e immateriali, ha espresso parere favorevole sulla richiesta da avanzare al Ministero dell’Università e della Ricerca di aumentare il potenziale formativo dei due nuovi Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, sedi di Forlì e di Ravenna.

La richiesta di aumentare i posti per ciascun nuovo corso da 75 a 95, per un totale di 190 posti e che nasce dall’esigenza di far fronte alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, sarà possibile grazie al grandioso progetto di integrazione che coinvolge la Regione, gli Enti del territorio e tutte le città su cui insiste il Multicampus dell’Università di Bologna. Uno sforzo corale che permetterà di sostenere in maniera solida e robusta la qualità dei nuovi corsi e il reclutamento di docenti e personale tecnico amministrativo, oltre alla realizzazione degli spazi e delle attrezzature necessari.