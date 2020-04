“Abbracciami”, la risposta musicale dell’IC Faenza San Rocco al distanziamento sociale

L’emergenza sanitaria Covid-19 sta mettendo a dura prova non solo il nostro sistema sanitario ed economico ma anche la quotidianità di tante famiglie, inclusi gli studenti che si ritrovano a portare avanti il loro percorso di studi in un contesto del tutto inedito. Sebbene la didattica a distanza stia funzionando egregiamente, sono tanti gli allievi che rimpiangono le mattinate in aula insieme ai loro compagni e docenti, nonchè la dimensione scolastica nel suo complesso.

Arriva dall’Istituto Compresivo Faenza San Rocco un’iniziativa a cura del professore e compositore Gabriele Bertozzi che vuole essere non solo un monito a reagire alle avversità di questo strano periodo, ma anche un modo per recuperare un po’ di quell’affiatamento e comunanza a cui gli studenti hanno dovuto rinunciare: una canzone dall’emblematico titolo Abbracciami, composta e arrangiata per gli studenti che saranno attivamente coinvolti nell’esecuzione del brano, quale ideale “risposta” al virus.

“L’idea mi è nata soprattutto per dare l’opportunità ai ragazzi delle classi terze di avere un’esperienza comune e un piacevole ricordo che caratterizzi il loro congedarsi dalle scuole medie”, ha dichiarato il prof. Bertozzi. “La proposta è stata accolta bene dagli studenti, seppur con quache prevedibile preoccupazione circa l’abilità di riuscire ad eseguire il brano. Coinvolgeró anche il corpo docenti e chi tra loro vorrà cantare, poi farò una raccolta di tutte le registrazioni e abbineró alla canzone un video con foto delle varie classi terze ad accompagnare il tutto”.

L’esperienza professionale di Bertozzi in campo musicale è molto varia: da 20 anni è responsabile della band del Pavone d’oro, ha collaborato in qualità di arrangiatore con artisti quali la PFM, Vallesi, Cutugno etc. I suoi allievi hanno vinto concorsi in tutta Italia, alcuni con canzoni composte da lui. Tra le più recenti attività, una finale di Voci nuove di Castrocaro e l’uscita 20 giorni fa di un suo singolo su tutte le piattaforme digitali.

“Abbracciami” – Testo e musica di G. Bertozzi

Ho lasciato sotto il banco di scuola

un desiderio

una penna ed una scritta su un foglio

che non ricordo

sembra tutto irreale

senza tempo per capire.

Io vorrei che si potesse spiegare

quello che sento… di noi.

Abbracciami come se fossi lì

con uno sguardo sai si può volare

come un tuffo nel passato

per rivivere quei giorni

abbracciami io sono qui adess

e non scorderò.

Voglio dare un senso a questi momenti

come un mattino

quando il freddo ci teneva per mano

così vicino

ora tutto è più distante

sembra avere il sopravvento

quel che unisce ma ci tiene lontano

come un tormento… per noi.

Abbracciami come se fossi lì

con uno sguardo sai si può volare

come un tuffo nel passato

per rivivere quei giorni

abbracciami io sono qui adesso

e non scorderò…

e non scorderò.

Abbracciami come se fossi lì

con uno sguardo sai si può volare

come un tuffo nel passato

per rivivere quei giorni

abbracciami io sono qui adesso

e non scorderò.