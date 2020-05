Didattica a distanza: all’Emilia Romagna 4.101.359 euro, con 316 istituti coinvolti, per l’acquisto di tablet e pc

Sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative al bando PON per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado. Il bando è stato pubblicato lo scorso 17 aprile. Le domande potevano essere presentate dal 20 al 27 aprile.

Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Le risorse residue non assegnate verranno riutilizzate. In particolare, il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni tecnologiche. Alla Regione Emilia Romagna è stata assegnata una quota complessiva di 4.101.359,67 euro, con 316 istituti coinvolti.

“Abbiamo lavorato in tempi particolarmente rapidi perché siamo perfettamente consapevoli che le scuole hanno bisogno di queste risorse – ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina -. I primi dati che emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali. Si tratta di uno straordinario lavoro fatto in sinergia nell’interesse dei ragazzi, affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Il commento di Edera Fusconi , Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Cervia 3 e dell’Istituto Comprensivo S. Pier Damiamo di Ravenna

“Le nostre scuole, – dichiara Edera Fusconi – come altre della provincia , hanno aderito all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo , progetto inserito nel PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020 che attinge a Fondi Europei. Le nostre due scuole rientrano fra gli Istituti che riceveranno , la quota pari a 13 mila euro; appena avremo l’assegnazione provvederemo all’acquisto di notebook e tablet, se necessario software e licenze per l’uso di piattaforme di e- learning nonché modem- router ed altri accessori utili alla erogazione/fruizione delle attività formative a distanza. Una volta superata la fase emergenziale , i dispostivi digitali acquistati potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Queste risorse si aggiungono a quelle già assegnate dal Governo Italiano per l’acquisto di pc da assegnare in comodato d’uso agli studenti che ne siano privi ed a quelle previste dalla Delibera della Regione Emilia- Romagna del 20 aprile 2020 che finanzia il progetto per il contrasto del divario digitale nell’accesso alle opportunità educative a seguito delle misure per il contenimento del contagio Covid 19″.