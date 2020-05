Fruttagel proroga scadenza del concorso “Dai voce alla salute” al 10 giugno

Fruttagel rinnova il proprio impegno nel promuovere tra i più piccoli e le loro famiglie stili di vita e abitudini alimentari sane, e proroga la scadenza del concorso didattico “Dai voce alla salute” al 10 giugno. Il contest fa parte del progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio” che coinvolge 75 classi delle scuole primarie di Alfonsine e Ravenna e, per la prima volta, nell’anno scolastico 2019/2020, anche 20 classi sul territorio molisano dei comuni di Larino, Guglionesi, Montorio nei Frentani, Portocannone, San Martino in Pensilis e Ururi, regione in cui ha sede l’altro stabilimento aziendale. Un’iniziativa giunta alla sesta edizione, attraverso la quale Fruttagel intende valorizzare le filiere alimentari genuine, sicure e sostenibili e incoraggiare comportamenti rispettosi dell’ambiente.

Grazie al concorso “Dai voce alla salute”, ogni alunno potrà mettere alla prova la propria creatività ideando una storia a fumetti composta da 6 vignette per convincere amici, parenti e conoscenti a consumare più frutta e verdura, sulla base di una scheda didattica messa a disposizione dagli insegnanti attraverso il sito web del progetto. Tra tutte le storie realizzate, l’insegnante di riferimento ne selezionerà 3 per ciascuna classe che saranno sottoposte alla giuria.

“Abbiamo deciso di prolungare la durata e di modificare i termini per la partecipazione al concorso in relazione alle nuove modalità didattiche legate all’emergenza. Questo per continuare a dare il nostro contributo alle comunità di cui facciamo parte, offrendo ai più piccoli la possibilità di partecipare a un progetto didattico e creativo anche a distanza – commenta Stanislao Giuseppe Fabbrino, presidente e amministratore delegato Fruttagel. – Dai voce alla salute, da un lato, interpreta l’impegno per la condivisione di stili di vita sani e attenti all’ambiente che da sempre caratterizzano l’attività di Fruttagel, dall’altro, porta all’attenzione dei più piccoli l’importanza di un’alimentazione sana stimolando la loro creatività. Il concorso è parte del nostro progetto educational “Dal campo al banco con Ortilio”, che portiamo avanti da sei anni con la convinzione che la condivisione di valori, consapevolezze e nuove priorità debba partire dalle nuove generazioni, le comunità del futuro”.

Tra tutti i lavori pervenuti, una commissione composta da rappresentanti di Fruttagel, da esperti in comunicazione e in educazione alimentare e ambientale valuterà i progetti e decreterà due classi vincitrici sul territorio di Ravenna e Alfonsine e due classi vincitrici sul territorio molisano, che si aggiudicheranno dei premi da destinare all’innovazione tecnologica della scuola di appartenenza. La festa di premiazione si terrà nel 2021.

Informazioni sul progetto, schede didattiche e regolamento sono disponibili su: http://educational.fruttagel.it/concorso-didattico-dai-voce-alla-salute/. I suggerimenti di Ortilio e gli aggiornamenti sul progetto sono disponibili anche sulla pagina Facebook di Fruttagel: www.facebook.com/fruttagel.