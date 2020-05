Ragazzi dell’Itis non vanno in viaggio d’istruzione ma devolvono la quota a supporto dell’Ospedale di Ravenna

Gli studenti della classe 2^D dell’ITIS “Nullo Baldini”di Ravenna hanno dato prova di grande sensibilità e senso civico durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Hanno infatti deciso di devolvere la quota già versata per il viaggio di istruzione che non è stato effettuato alla Onlus A.I.R. ASSOCIAZIONE AMICI INSIEME PER RAVENNA, attiva nel supporto delle attività sanitarie dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” di Ravenna.