Un liceo a Cervia? Al via i sondaggi per realizzarlo nel 2021-2022

Un liceo a Cervia? E’ questa l’ipotesi su cui Provincia di Ravenna, Regione Emilia Romagna e Comune di Cervia, stanno collaborando. Ora partirà una consultazione delle famiglie per capire se vi è tale interesse. “Massima disponibilità da parte della provincia per portare avanti questo progetto e anche sul piano dell’edilizia scolastica” ha dichiarato il Presidente della Provincia Michele de Pascale, attraverso un video messaggio.

“Per questo la nuova sfida che abbiamo davanti riguarda le Scuole Superiori. Ai suoi giovani Cervia offre già, al termine delle Medie, un percorso scolastico affermato: l’Istituto Alberghiero, scuola di ricca tradizione culturale e professionale. L’idea di realizzare a Cervia un liceo non ha come obbiettivo solo quello di dare una offerta scolastica in più ai cervesi, ma quella di dare un vero e proprio servizio, un’ offerta concreta alle famiglie che vivono in questa bellissima città e non solo.” ha dichiarato il Sindaco di Cervia Massimo Medri.

Infatti l’idea di realizzare un Liceo parte dalla considerazione di dare alle famiglie la possibilità di formare i propri figli all’interno della nostra città, senza avere l’obbligo di recarsi fuori per frequentare un Liceo.

Ha poi proseguito il Sindaco Massimo Medri : “Abbiamo per questo pensato di interpellare le famiglie e chiedere il parere di chi dovrà poi usufruire di questo nuovo servizio. Un sondaggio propedeutico all’eventuale futura costituzione di un Liceo a Cervia. Per avviare tale percorso abbiamo richiesto la collaborazione di studenti e famiglie tramite la compilazione di un questionario che fornirà elementi essenziali per valutarne la fattibilità a partire dall’anno scolastico 2021-2022. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare la Provincia di Ravenna che sta collaborando attivamente con il Comune di Cervia per rendere possibile questo nuovo percorso.”

Il questionario verrà inviato direttamente agli alunni dalle Direzione Didattiche.