Due giorni con Alma Orienta Virtual Fair per l’orientamento universitario

L’Alma Mater è pronta ad accogliere i futuri studenti che, collegandosi da casa, potranno scoprire il mondo Unibo, parlare con docenti, tutor e studenti, assistere alle presentazioni live dei corsi e chiedere qualsiasi informazione al personale disponibile in diretta

Alma Orienta, l’evento più importante d’Italia dedicato all’orientamento universitario, si svolge online, il 14 e 15 maggio, per accogliere e guidare i diplomandi, diplomati e laureati verso il mondo Alma Mater.

I futuri studenti, scaricando l’app Microsoft Teams, potranno visitare virtualmente gli stand dei corsi (esattamente come a BolognaFiere), parlare con i docenti e i tutor (oltre 2000 le persone coinvolte) e trovare anche momenti di confronto con altri studenti in un’area appositamente dedicata, chiamata Student cafè.

Sarà riproposto online ciò che normalmente avviene in uno spazio fisico, dove il confronto e la condivisione delle esperienze hanno la capacità di offrire importanti stimoli per il futuro percorso universitario.

Gli studenti, nel corso delle due giornate di Alma Orienta Virtual Fair, potranno assistere allepresentazioni in diretta dei corsi per ambito disciplinare, scoprire i tanti servizi e opportunità offerti dall’Ateneo (tasse, agevolazioni, borse, il Collegio superiore, le opportunità internazionali) e trascorrere i momenti liberi nello spazio student cafè per parlare con gli altri studenti, anche internazionali.

Il format online non ha impedito all’Alma Mater di organizzare l’evento per l’orientamento universitario dei futuri studenti e proporre alcune novità, come la presentazione dei corsi di Laurea Magistrale (novità assoluta, dato che fino all’anno scorso Alma orienta è stato dedicato ai diplomandi e diplomati e, solo da quest’anno, anche ai laureati).

Inoltre ci sarà una sezione appositamente dedicata agli studenti internazionali, in lingua inglese e per area geografica. Prima di lasciare la fiera, gli studenti potranno esprimere un’opinione sull’evento vissuto e scaricare un gadget.

Maggiori informazioni e programma sul sito Alma Orienta Virtual Fair.