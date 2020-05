La scuola Ricci di Ravenna vince concorso nazionale contro gli sprechi alimentari

La scuola primaria “Riccardo Ricci” di Ravenna, in occasione della Festa dell’Orto in Condotta 2019, ha partecipato alla settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti ( SERR) che si è svolta dal 16 al 24 novembre 2019 e ha vinto un premio nazionale importante in riferimento allo spreco alimentare. Già due anni fa aveva avuto il riconoscimento da Slow Food nazionale come la scuola meno “sprecona” d’Italia. “Ricci…clando vuole bene all’ambiente” questo è stato lo slogan della scuola col quale ha partecipato all’iniziativa “L’Orto Slow Food vuole bene al pianeta”.

Le classi ortolane dell’Orto in Condotta di Slow Food Ravenna hanno accolto e sviluppato attraverso numerose attività didattiche e buone pratiche di vita quotidiana, le dieci azioni amiche del clima: