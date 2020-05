Bondavalli (Lista Bonaccini): “Dotare scuole di infrastrutture tecnologiche, banda ultra larga e fibra ottica”

“Dotare tutte le scuole della regione delle infrastrutture tecnologiche di banda ultra larga e fibra ottica”. L’invito arriva da Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) con un’interrogazione in cui chiede alla Giunta “come intenda attivarsi” per andare incontro a questa esigenza visto che le scuole, con l’emergenza sanitaria, sono “impossibilitate a condurre le tradizionali lezioni in aula”.

Per la consigliera “risulta fondamentale disporre di potenzialità tecniche immediate e di corretto funzionamento, nonché di percorsi di formazione dei docenti nel campo delle telecomunicazioni e dell’informatica e, più specificatamente, nella trasmissione e ricezione di dati informativi”.

Stefania Bondavalli ricorda che la “Regione si è impegnata nella diffusione dell’innovazione digitale in tutte le istituzioni scolastiche del territorio, anche in quelle situate nelle zone più periferiche, per garantire ai ragazzi le stesse opportunità di apprendimento e formazione. A questo scopo- continua- la Regione con il recente Progetto relativo alla continuità didattica, ha approvato misure a sostegno degli studenti per consentire di rendere disponibili le dotazioni tecnologiche necessarie e ha messo a disposizioni 5milioni per interventi a sostegno di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)”. Per questo chiede “quale sia l’attuale livello di copertura della connessione della banda ultra larga nelle istituzioni scolastiche, anche in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico”.