Genitori contro classi pollaio. L’assessore rassicura: “Saranno osservate scrupolosamente le disposizioni”

Il Comitato Genitori G.Mazzini di Milano Marittima nei giorni scorsi ha inviato una lettera all’attenzione del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Provinciale lamentando la soppressione delle classe presso la Scuola G.Mazzini di Milano Marittima, prevista per l’anno scolastico 2020/2021, e sottolineano la situazione delle “classi pollaio” “ostacolo alla sicurezza”.

L’assessore alla scuola Michela Brunelli risponde così: “In merito agli articoli apparsi i giorni scorsi sulla scuola primaria Mazzini di Milano Marittima e le relative dichiarazioni del Comitato Genitori, si precisa quanto segue. A causa del calo delle iscrizioni, già dall’anno scolastico in corso 2019-2020 è attiva una sola classe prima alla scuola Mazzini e pertanto non vi è stata alcuna soppressione o riduzione di classi per il prossimo anno scolastico 2020-2021. Non è corretto definire “classe pollaio”, una classe composta da 24 alunni, in quanto rientra pienamente nella media sia a livello locale che nazionale. L’Ufficio scolastico territoriale di riferimento, in merito alle costituzioni delle classi, applica i criteri e le normative, come da indicazioni ministeriali”.

Brunelli precisa anche che “l’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il Provveditorato di Ravenna, relativamente all’emergenza da coronavirus, si atterrà alle direttive nazionali e regionali che verranno emanate e osserverà scrupolosamente le disposizioni, applicando tutti i protocolli necessari che saranno previsti, in tutti i plessi del nostro comune. All’amministrazione comunale sta particolarmente a cuore il mantenimento di un’offerta formativa ed educativa di qualità in tutte le scuole del territorio, svolta in totale sicurezza. Continuerà quindi a lavorare, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, affinché vengano soddisfatte le esigenze di tutte le nostre famiglie, degli istituti scolastici, nel rispetto delle normative che ci guideranno alla riapertura dei tutti i nostri plessi”.