Paolo Davoli, direttore ufficio scolastico Ravenna: “Per settembre spero nel rientro in classe, ma l’ultima parola spetta alla politica”

6 giugno 2020. Oggi termina un anno scolastico che resterà ricordo indelebile nella memoria di tutti gli alunni, piccoli e grandi: un quadrimestre in classe con insegnanti e compagni, e uno a casa, in quarantena, lontano da tutti per evitare il contagio da Covid19.

Non è facile tracciare un bilancio di questo anomalo anno scolastico 19/20: oggi sono molti i detrattori della Didattica a Distanza, risposta che la scuola ha saputo dare durante l’emergenza. Un risposta che a volte a funzionato bene, altre meno bene. Sulle luci e sulle ombre della Dad dirigenti, insegnanti, alunni e genitori hanno espresso più volte la propria opinione.

Paolo Davoli, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Ravenna, ha un’idea chiara di come siano andati questi ultimi mesi e non nega che sia stato un anno difficilissimo, anche per la scuola. “La scuola è una comunità educante, caratterizzata dalla quotidiana interazione tra alunni e insegnanti, dove l’incontro e l’elemento fisico rappresentano una parte ineliminabile sia per gli insegnanti che per gli studenti. In classe non si imparano solo contenuti ma si cresce attraverso un continuo rapporto e confronto con i coetanei e con gli adulti. E’ chiaro che il distanziamento fisico, a cui sono stati costretti alunni e insegnanti, ha rappresentato una criticità molto importante”.

Davoli ritiene che sia gli insegnanti che gli alunni abbiano dimostrato grandi doti di adattamento: “i primi si sono messi in gioco ed hanno sperimentato, in alcuni casi per la prima volta, modi nuovi di fare didattica. Gli studenti si sono resi conti di avere bisogno della scuola e hanno preso consapevolezza di questo loro diritto”. “E seppur nell’ombra anche i dirigenti scolastici hanno fatto un ottimo lavoro – prosegue -. Hanno svolto un prezioso compito di coordinamento delle attività”.

Pensando al prossimo anno scolastico Davoli auspica che a settembre la situazione sia ben diversa: “spero che si torni ad essere una comunità scolastica in presenza e non a distanza. Ma è importante sottolineare che questa decisione non dipende dalla scuola, ma da ciò che indicheranno le autorità sanitarie e politiche”.

La posizione del Dirigente è chiara: il mondo della scuola preferisce un ritorno “regolare”, la Dad è stata la risposta all’emergenza, poiché un’alternativa non c’era ma sarebbe ingiusto non riconoscerne i meriti. “Qual era l’alternativa? -si domanda Davoli -. Forse tenere i bimbi a casa senza fare didattica?”.

Secondo Davoli contrapporre da didattica a distanza alla didattica in presenza è sbagliato. “Questo periodo ci ha insegnato molte cose che ora non dovremo dimenticare. Abbiamo riscoperto l’importanza delle relazioni, fondamentali nei rapporto educativo tra persone, ma abbiamo scoperto anche che le tecnologie hanno grandi potenzialità di interazione, anche dal punto di vista educativo”- prosegue -. Abbiamo visto la possibilità di una maggiore partecipazione degli alunni al processo educativo, e sono convinto che ciò sia positivo”.

“Rispetto alla ripresa a settembre, ci muoviamo su un territorio sconosciuto. Siamo come gli esploratori del ‘500. Per tre mesi siamo riusciti ad andare avanti ed ora è presto per dire cosa accadrà” – prosegue -. Nel discorso in occasione della Festa della Repubblica, il Presidente Mattarella ha detto “serviranno coraggio e prudenza” e questo vale anche per la scuola, per cercare strade nuove e per rendersi conto della praticabilità di queste strade”.

“Come avverrà la ripresa della scuola, non posso dirlo – spiega Davoli –. Al Ministero dell’Istruzione ci sono comitati formati da professionisti competenti che stanno lavorando a queste ipotesi e faranno delle proposte per l’inizio della scuola. Fare delle previsioni adesso su settembre è troppo presto”.

“Certamente auspichiamo il ritorno a scuola, ma in una forma che garantisca dei protocolli di sicurezza secondo le indicazioni della autorità sanitarie, e la possibilità di fare vita di comunità educante con la garanzia che ciò non alimenti la diffusione del virus”.

Pensando ai Maturandi, che tra una decina di giorni si troveranno ad affrontare l’esame conclusivo delle scuole superiori, Davoli manda un messaggio d’augurio: ”dovranno avere coraggio e mettere in gioco la propria vita, perché il futuro dipenderà dalle loro energie e dalla loro creatività. Durante l’epidemia da Covid19, i ragazzi hanno dimostrato creatività “scolastica” ed espresso una grande maturità personale e una grande capacità di affrontare l’emergenza nel doppio ruolo di studenti dell’oggi e di cittadini del futuro. La prova di maturità sarà un’occasione importante per mostrare le energie migliori”.