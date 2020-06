Al via le iscrizioni ai Cre di RavennAntica. Estate al Museo a Classis e San Pietro in Campiano

Da oggi, 8 giugno sono aperte le iscrizioni ai Cre, Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica presso il Museo Classis Ravenna e MdT – Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano. L’iscrizione ai Cre si effettua online sul sito www.ravennantica.it

I Cre, che prenderanno il via da lunedì 15 giugno, sono aperti ai bambini della scuola primaria dai 6 agli 11 anni (nati dal 2013 al 2008).

I partecipanti saranno divisi in piccoli gruppi con educatori dedicati (il rapporto è di un educatore ogni 7 bambini). Ogni giorno verranno realizzati laboratori a tema (archeologia, mosaico, creatività, argilla e colore) sviluppati sempre in modo diverso.

Oltre ai laboratori sono previsti momenti di gioco guidato all’aperto. Sia in interno che in esterno ogni gruppo di bambini avrà uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività, quindi ciascun gruppo sarà sempre separato dagli altri. Tutte le attività proposte sono svolte sotto la sorveglianza degli educatori museali.

Giornata tipo:

Ore 8.00 – 8.30 accoglienza (con orari scaglionati e triage d’ingresso all’esterno)

Ore 8.45 laboratorio

Ore 9.30 gioco nel parco

Ore 10.00 merenda

Ore 10.45 laboratorio

Ore 12.00 – 13.00 gioco nel parco

Ore 13.00 – 13.30 ritiro dei bambini da parte dei genitori con orari scaglionati

Costo:

– euro 90 a settimana (non è possibile prenotare singole giornate);

– euro 80 per chi prenota più settimane e per fratelli.

I CRE del Museo Classis e del Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano sono accreditati dal Comune di Ravenna per il progetto conciliazione vita-lavoro per le famiglie e consentono di usufruire dei contributi stanziati a livello regionale e statale.

Per dubbi o informazioni chiamare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, ai seguenti numeri: 389 6428596 / 388 9511306 / 327 2278710