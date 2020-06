Lugo. Saluto tra studenti al parco del Tondo in attesa inizio nuovo ciclo scolastico

Nella mattina di sabato 13 giugno alcune classi quinte delle scuole primarie lughesi si sono ritrovate al Parco del Tondo di Lugo per un saluto di fine anno, in attesa di iniziare un nuovo ciclo scolastico. All’incontro erano presenti anche il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il vicesindaco Pasquale Montalti e l’assessore alla Scuola Luigi Pezzi.

I bambini coinvolti si sono disposti in cerchio, ciascuno con cartelloni e magliette colorate preparate dalle classi per l’occasione. Per tutti i partecipanti è stato un momento pieno di emozione, in cui alunni e insegnanti si sono ritrovati per salutarsi prima di cambiare scuola, dopo un percorso condiviso durato cinque anni.

Durante l’iniziativa l’assessore Luigi Pezzi ha donato ai bambini una pagina di diario, invitandoli a raccontare come hanno vissuto questi ultimi mesi, perché gliene possa rimanere memoria per il futuro.

“Ringrazio i genitori e gli insegnanti che hanno lavorato in questi giorni per rendere possibile l’organizzazione della mattinata con uno svolgimento sereno e in tutta sicurezza – ha detto Luigi Pezzi -. Ringrazio inoltre la cooperativa San Vitale per la disponibilità donataci nel supervisionare gli ingressi del parco. Purtroppo quest’anno scolastico si è concluso in maniera inaspettata, ma abbiamo voluto dare la possibilità alle classi che si sono rese disponibili di salutarsi di persona prima dell’inizio di una nuova avventura alla scuola secondaria”.