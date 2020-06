I ragazzi di UPpunto propongono una riflessione di Michele Barbaro sulla didattica a distanza e sul tempo dell’attesa partendo da Dante e Nembrini

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Se invece di lamentarci per una circostanza la accettassimo, allora ci sorprenderemmo di cose di cui non ci eravamo mai accorti

“L’attesa è un percorso, un’assunzione di responsabilità, è una grandissima opportunità. In questo momento desiderando cose grandi, si comincia a costruire per realizzarle. Il tempo dell’attesa, il tempo del virus, il tempo dell’isolamento finirà trovandoci diversi da prima.” Queste le parole di uno dei più grandi esperti italiani e mondiali di Dante Alighieri, Franco Nembrini, del quale è da poco uscita una nuova edizione del Purgatorio dantesco, con prefazione di Alessandro D’Avenia e disegni di Gabriele dell’Otto.

Queste parole sono alla base del pensiero che ha unito noi ragazzi di Ravenna insieme al gruppo di studenti di Bergamo. Fin dal primo momento c’era chiaro cosa desiderassimo: utilizzare al meglio il tempo che avevamo a disposizione e non lasciarci cadere nella monotonia e nel vuoto delle giornate. Volevamo trasmettere, attraverso i nostri articoli, che anche in un momento di forte incertezza e cambiamento, si potesse trarre qualcosa per ognuno di noi. Quello che non volevamo era, quindi, lasciarci scivolare addosso quello che stavamo vivendo, senza fermarci a ragionare sul perché. Come dice il professor Barbaro nel video, nei mesi di lockdown abbiamo avuto l’opportunità di conoscere persone nuove che ci hanno accompagnato e ci sono state vicine nonostante il momento non ce lo permettesse fisicamente. Il nostro percorso è solo all’inizio, ma siamo soddisfatti di ciò che siamo riusciti a creare fino ad ora.

La quarantena e la didattica a distanza ci hanno cambiati e hanno dato vita a idee e novità. Anche UPpunto è frutto di un progetto sviluppato nel lockdown, che vede collaborare giovani lombardi e romagnoli, guidati da adulti esperti. Uno di questi è Michele Barbaro, giornalista del Corriere e professore all’Istituto Politecnico di Grumello. Nel video seguente analizza la DaD (didattica a distanza) e ci descrive la sua esperienza, collegandosi alle parole di Franco Nembrini, celebre esperto di Dante.