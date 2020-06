I ragazzi di UPpunto intervistano Filippo Donati, l’albergatore di Ravenna che parla della drammatica situazione del turismo causa Covid

Ospitiamo volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

“Vince chi prende la decisione di domani, oggi!” Intervista a Filippo Donati

“Ai miei tempi se nascevi figlio di commerciante, facevi il commerciante nove volte su dieci. Io dovevo fare, quindi, il commerciante come mio padre” così inizia a raccontare Filippo Donati, titolare dell’albergo Diana in centro a Ravenna e presidente regionale di Assohotel e Assoturismo. “Poi succede che si libera l’unico immobile di proprietà della mia famiglia che era stato dato in affitto per ben 20 anni a delle persone che lo avevano gestito come albergo. Era però un posto mal ridotto e malfamato e in famiglia mio padre e i suoi fratelli si posero il dubbio se continuare ad affittarlo oppure utilizzarlo come bene di famiglia. Nessuno tra i miei parenti accettò tranne me, così io e mio padre iniziammo a capire come muoverci nel mondo nella ristrutturazione. Io mi documentai per capire in quale mondo stavo piano piano entrando a far parte. All’inizio degli anni ottanta, quando ho iniziato, il turismo a Ravenna non era né economicamente né socialmente quello che è oggi, era una pianta molto più spontanea. Così proposi alla mia famiglia di attuare una ristrutturazione più importante e l’occasione arrivò con i mondiali di calcio degli anni novanta: ristrutturammo l’albergo da testa a piedi e riaprì nel 1992.”

Parliamo del periodo Covid. Ha mai pensato di prorogare la chiusura delle sue strutture per timore che un’apertura producesse solo delle perdite?

“Avevo due clienti obbligati a venire a Ravenna per lavoro e una sola governante che veniva su richiesta. Di fatto l’albergo è rimasto sempre aperto. É chiaro che mi sono dovuto adattare alle nuove norme che venivano emanate: distanziamento, mascherina, all’inizio i guanti. Ho anche partecipato al tavolo nazionale che ha progettato il manuale di gestione degli alberghi, vidimato dal primario di epidemiologia del Sant’Orsola di Bologna. Ho ospitato delle persone provenienti dall’estero, ovvero delle ‘quarantene’, e hanno fatto il tampone anche a me. Quando i clienti tornavano a casa l’albergo rimaneva chiuso, ma di fatto è sempre stato aperto. Erano rimaste bloccate qui delle arzille signore australiane venute per vedere i mosaici. Le ho aiutate a trovare un pullman per tornare, ho regalato loro un tour esterno delle basiliche e le ho esentate dalla tassa di soggiorno. Non hanno potuto godersi Ravenna. Mi hanno scritto che, se Dio verrà, torneranno a visitare i mosaici che non hanno potuto vedere. Molti rapporti diventano anche personali, chi fa il mio mestiere gestisce le fasi più delicate della giornata di una persona. Bisogna sempre chiedersi se ciò che stai facendo vorresti fosse fatto a te. Quindi non ho mai chiuso. É stato un danno enorme. Ci siamo visti cancellare una marea di prenotazioni e di soldi, anzi, di lavoro. I soldi servono per le spese, per le bollette… noi siamo aziende ‘energivore’, per questo mi sono reso protagonista di una campagna di sostenibilità energetica negli alberghi. Sono convinto che il turismo di questo Paese sia la vera energia rinnovabile. Potremmo veramente evitare di avere grandi industrie. Siamo il Paese più bello del mondo.”

É riuscito a garantire ai suoi dipendenti uno stipendio continuo in questi mesi di chiusura?

“Ho spartito tutte le riserve alimentari che avevo con loro. Stavamo andando incontro ad un periodo un po’ difficile. In frigorifero c’erano i prosciutti, le torte e tanto altro: ognuno si è portato a casa qualcosa. Non siamo riusciti a garantire il lavoro. Alcuni sono riusciti ad entrare in cassa integrazione straordinaria gestita non male ma peggio. Molti di loro i soldi li hanno visti arrivare una ventina di giorni fa. Noi abbiamo anche utilizzato ed esaurito le nostre risorse di ‘riserva’, da restituire con calma senza nessun tipo di fretta e assolutamente senza interessi. Ho anche aggiunto delle ore ai miei dipendenti in maniera tale da aumentare la cassa integrazione in deroga. Io ho preso i miei 600 euro. Dovesse ripartire questa pandemia, se non la gestiamo in modo diverso, siccome abbiamo un’esperienza, si rischia di far entrare una larghissima fascia di popolazione in povertà. Considerate che purtroppo abbiamo quasi un 40% di esuberi. Abbiamo fatto un marzo, un aprile e un maggio al meno 94%, adesso sono intorno al meno 85%. Sono ancora in una fase in cui ogni giorno ci rimetto dei soldi a stare qui. In questo periodo mi stanno aiutando moltissimo i miei tre figli. In Italia tantissimi alberghi sono a conduzione familiare: non abbiamo una penetrazione delle grande catene internazionali. Da una parte è un danno, ma da all’Italia uno spirito di ospitalità molto più caldo. In questo momento per le catene internazionali non è conveniente investire in Italia, per un quadro politico-economico non buono. Abbiamo governi instabili, un costo del lavoro troppo alto, una burocrazia devastante e non siamo dotati di piani strategici settoriali. Siamo come una ‘pianta spontanea’.”

Pur nella difficoltà degli scorsi mesi di lockdown, ha cercato di usare il tempo che aveva a disposizione in modo produttivo?

“In realtà no. Perché da presidente regionale degli albergatori mi sono buttato nella trattativa con il presidente Bonaccini, con l’assessore Corsini e con il premier Conte abbiamo composto il manuale per la riapertura sicura degli alberghi. Non ho badato alla mia azienda. Non so se ho fatto una follia o meno. Ho lavorato tantissimo con gli albergatori di tutta Italia. Ogni regione aveva problematiche e casistiche diverse. L’azienda si è fermata di botto. Io non ho fatto altro che spegnere le luci e la caldaia. Ho cercato di spendere meno soldi possibile. Rimanevo in hotel con una lampadina accesa, navigavo, leggevo i documenti e le novità, leggevo ciò che accadeva all’estero… Ad inizio aprile abbiamo anche provato ad interpretare i dati e abbiamo anche temuto che fosse la fine del mondo. Con quei camion pieni di bare, credevamo che fosse l’inizio della fine. Il telefono squillava solo a causa degli albergatori che si chiedevano: ‘E adesso come facciamo?’. Ci sono i mutui, gli stipendi… Sono aziende che vivono di cashflow. Se tu ti fermi, nel giro di 15 giorni mi inchiodo. Ho bisogno di incassare perché ci sono un mucchio di spese. Questo è un albergo di 41 camere. Costa 700 euro al giorno vuoto. Ho dei costi fissi: trasporto delle utenze, bollette, mutui. Ovviamente è stato tutto posticipato. Ci sono state cancellate le entrate ma non le uscite. In questo periodo ho preferito mettermi a disposizione mia e degli altri albergatori per cercare di risolve problematiche tuttavia ancora irrisolte. La filiera turistica è enorme. Il crollo turistico ha un effetto moltiplicativo poiché la filiera turistica raccoglie tantissimi mestieri. Un turista non spende solo per l’alloggio ma anche e soprattutto per altre attività (musei, ristoranti…).”

Ci sono stati momenti in cui ha avuto paura di non farcela? Se sì, come li ha affrontati?

“Sono ancora in quel momento e credo sia sempre stato un unico momento, ho ancora paura di non farcela. Ora stiamo ricominciando a lavorare a scartamento ridotto, stanno cominciando ad esserci delle domande, anche se ancora pochissime dall’estero, lavoriamo con italiani e tutto quello che arriva è solo nel mese di agosto. Adesso la preoccupazione è che si riapre con un paese molto più povero, con persone che hanno molte meno ferie e più paura a viaggiare, probabilmente non tanto per quello che può succedere a loro ma per quello che loro possono prendere e poi trasmettere a casa dove magari hanno genitori anziani o persone con un quadro clinico di debolezza. Al momento le persone che riservano le stanze sono tutti italiani che hanno voglia di muoversi e non ce la fanno più a stare fermi. Io tuttora continuo ad avere paura di non farcela perché se si va avanti così economicamente non posso reggere oltre agosto. Infatti non sono stati tutti gli alberghi a riaprire e molti stagionali hanno deciso di non aprire o aprire dai primi di luglio magari senza il servizio di ristorazione.”

Secondo lei quanto tempo ci vorrà per tornare alla normalità?

“Meno tempo di quello che noi immaginiamo per tornare al 75-80%, ma per tornare al 100% della nostra normalità ci vorrà un po’ di più. Secondo me questo Covid è il segnale che dovremmo tornare alla normalità in un altro modo, però pare che visto il comportamento delle persone questa cosa non l’abbiano capita in molti. Stiamo tornando a fare gli stessi errori di prima. Secondo me stiamo uscendo da questo momento con un prefisso che è la parola più: chi prima era sensibile ora sarà più sensibile e chi era egoista ora sarà più egoista. Più che il tempo io vorrei che ne uscissimo con una percezione diversa, siamo andati in crisi perché ci mancava l’effimero. Ci hanno costretto a vivere del minimo e la gente è impazzita. Personalmente sto facendo fatica a rientrare nella routine quotidiana perché fuori mi viene chiesto di accelerare, mentre all’interno dell’azienda le cose vanno molto più lentamente.”

Secondo lei di cosa ci sarebbe bisogno per far ripartire l’economia nella nostra città?

“C’è bisogno di ritornare ai vecchi sistemi, anche se personalmente mi piacerebbe cambiarli. Vorrei una città più fruibile, più ciclabile, più pedonabile, più verde, meno frenetica, più coesa. Vorrei che imparassimo qualcosa da ciò che è successo. La fruibilità della città si recupera se si trovano sistemi alternativi. Se è vero, come dicono, che a ottobre dovrebbe esserci una seconda ondata, bisogna valutare altri sistemi che non siano il lockdown perché sarebbe il colpo di grazia al sistema economico, come dicevo anche prima. Io sarei per un lockdown a fasce di età o a condizioni di salute. La politica locale dovrebbe sfruttare questa occasione per far ripartire la città, dovrebbe fare qualcosa che mai nessuno ha avuto il coraggio di fare perché è in questo momento che nella politica si vedono i fuoriclasse. Ravenna si presta per dimensioni, per popolazione e per fisicità a diventare la capitale europea dell’accoglienza. Basterebbero poche, ma intelligenti scelte. Viviamo in un paese, però, nel quale la burocrazia rallenta le idee. Bisognerebbe svecchiarlo, farlo diventare più veloce, perché in questo mondo vince chi prende la decisione di domani, oggi. Se potessi mi inventerei una norma che dice: se hai meno di 35 anni e apri un negozio per cinque anni non paghi le tasse comunali. É così che l’economia nella nostra città può ripartire.”

Il suo lavoro la porta a conoscere molte persone. Nel corso degli anni quali sono stati per lei gli incontri più significativi?

“Ricordo quando il grande jazzista B. B. King dormì nell’albergo, arrivò tardissimo, salì in camera e alle tre della mattina scese dicendo che aveva fame. Ovviamente il ristorante era chiuso e l’unica cosa che potevamo dargli in quel momento erano le brioches della colazione. Lui però mi chiese un piatto di pasta, così chiamai mia madre che cucinò un 1kg di pasta e mi ritrovai alle 4 di notte nel giardino dell’albergo a mangiare con lui. Quando venne Pupi Avati lo vidi piangere davanti a me dopo una telefonata dove gli era stato detto che Carlo Delle Piane, il suo attore di riferimento, era morto. Lo vidi accasciarsi sul divano e gli chiesi cosa fosse successo, poco dopo arrivò una troupe della Rai per intervistarlo a proposito dell’accaduto. In albergo d’altronde si vive e si muore, in questi quarant’anni ho avuto purtroppo due persone che sono morte durante il loro soggiorno. Credo che sia la cosa peggiore che può capitare ad un albergatore che ha a cura e in custodia le persone che dormono presso di lui. Venne qui anche Carlos Kleiber, grandissimo direttore d’orchestra tedesco, fu il maestro Muti in persona a telefonare dicendomi che mi avrebbe affidato Kleiber. Era un uomo molto schivo, non faceva autografi o interviste e fece colazione in camera sua. Venne a soggiornare una sera, dopo aver diretto al Pala de André e scese solo per attendere l’auto che l’avrebbe portato all’aeroporto di Bologna. Mentre aspettava però arrivarono tre melomani che avevano visto il concerto la sera prima, lo riconobbero ma non erano sicure che fosse lui. Mi domandarono se fosse il maestro ma, mentre rispondevo, Kleiber mi guardò e scosse la testa per dire di no. Così io risposi che non era lui e, il maestro, prima di partire mi regalò la sua bacchetta da direttore d’orchestra.”