Cervia: assegnate le Borse di Studio intitolate a Gino Pilandri

Sono 14 i ragazzi che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2019, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia di consegna si è svolta in forma ristretta il 24 luglio alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio Comunale alla presenza del Sindaco Massimo Medri, dell’assessore alla scuola Michela Brunelli e con la partecipazione di Alberto e Filippo Pilandri rispettivamente figlio e nipote di Gino.

L’iniziativa, che è alla sua tredicesima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati; tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati

borse di studio di 600 euro ciascuna:

Benedettini Lorenzo Liceo Scientifico Almerici Indirizzo Sportivo

Cappiello Davide Ite Serra Amministrazione, Finanza e Marketing

Giacoia Mauro Liceo Scientifico Enzo Ferrari Tradizionale

Gobbi Enrico I.T.T. Blaise Pascal Informatica e Telecomunicazioni

Oshodi Shola I.T.T. Blaise Pascal Informatica e Telecomunicazioni

Pagliarani Alice Pascal-Comandini Produzione Tessili Sartoriali

Piccinini Diego I.T.T. Blaise Pascal Informatica

Gli studenti laureati

borse di studio di 1.000 euro ciascuna:

Bolognesi Andrea Università di Urbino Lettere Classiche e Moderne

Casadei Valentina Università Politecnica delle Marche Biomedical Engineering

Currà Gian Marco Università di Bologna Odontoiatria e Protesi Dentaria

Molducci Enrica Università Bocconi di Milano International Management

Ricci Maccarini Marta Università di Padova Psicologia Clinico-Dinamica

Tassani Chiara Università di Bologna Medicina Veterinaria

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia

borsa di studio di 2.000 euro:

Caporali Giulia Università di Bologna Corso di laurea magistrale in Pedagogia con tesi di laurea dal titolo: “Lina Sacchetti Storia di una pedagogista a Cervia”.

I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.