Snals: Scuola nel caos per problemi sistema on line per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto

La sede provinciale SNALS CONFSAL di Faenza rimarrà aperta dalle 09.00 alle 21.00 tutti i giorni (anche sabato e domenica), la sede di Ravenna martedì dalle 09.30 alle 12.30, per supportare i docenti nella compilazione.

Il sindacato SNALS-CONFSAL della provincia di Ravenna esprime molta preoccupazione per l’avvio del prossimo anno scolastico. Migliaia di docenti in queste ore sono impegnati ad aggiornare le Graduatorie provinciali di istituto, utili per conferire le supplenze annuali indispensabili per coprire le centinaia di cattedre vuote.

“L’aggiornamento delle GPS però risulta a rischio, a causa dei numerosi malfunzionamenti del sistema on line sulla piattaforma del MIUR – spiega Maria Rosaria Strammiello, Segretaria Provinciale Snals-Confsal Ravenna -. Il sistema digitalizzato appena celebrato il 22 luglio dal Ministro Azzolina sta mostrando tutte le sue criticità. Non vi sono solo errori nelle procedure di importazione dei servizi, non sempre coerenti con le vigenti classi di concorso ma non passa giorno che il sistema non vada in blocco. Ci arrivano poi segnalazioni di difformità tra i dati inseriti e i report di output finali. Urgono decisioni rapide da parte del ministero per garantire a tutti gli aspiranti docenti l’inserimento corretto nelle GPS”.

“I tempi rapidi imposti per dimostrare l’efficienza dell’amministrazione si scontrano con i tempi naturali di produzione delle istanze. Inoltre le domande che scadono il 6 agosto dovranno essere elaborate dal Provveditorato agli studi in collaborazione con le scuole polo, con un aggravio di lavoro del personale di segreteria, già oberato da pratiche amministrative” prosegue .”A questo punto le preoccupazioni dello SNALS-Confsal circa il regolare avvio dell’anno scolastico diventano reali dati di fatto”.

Lo Snals continua a ritenere che per garantire la tempestiva copertura delle cattedre e il corretto avvio dell’anno scolastico sia necessaria una procedura concorsuale straordinaria per soli titoli garantita da un serio percorso di formazione e verifica finale. Il ministero continua ad essere sordo alle richieste dei sindacati. Lo Snals continuerà battersi per limitare i danni conseguenti a scelte pregiudiziali e prive di buon senso.

Lo Snals è fermamente convinto della necessità di riaprire le scuole, ma è preoccupato dei ritardi con cui si stanno affrontando problemi sui quali ha acceso i riflettori ben prima dello scoppio dell’emergenza Covid e che ora, purtroppo, emergono in tutta la loro drammaticità.