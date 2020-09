Engim Ravenna: “Pronti a ripartire con misure anti covid, test al personale e locali a norma”

Engim Emilia Romagna, l’Ente che si occupa di formazione professionale a Ravenna e a Cesena si è detto pronto a ripartire: “la sede di via Punta Stilo a Ravenna ha locali a norma pronti per accogliere vecchi e nuovi studenti. Il corpo docente ed i collaboratori hanno tutti eseguito il test sierologico (nessun esito positivo) ed i locali hanno spazi che permettono l’applicazione delle misure anti covid”.

La direttrice, Rina Giorgetti, sottolinea la massima attenzione al rispetto delle regole che permettono prevenzione ma “… abbiamo il dovere di non trasmettere ai ragazzi paura. Dobbiamo crescere insieme nella consapevolezza della realtà. Serve ai ragazzi, serve a tutti noi”.

Nella nuova sede dell’impresa formativa Ubuntu, presso, l’orto botanico nel perimetro di piazza Kennedy, Domenica 13 settembre alle 17 e 30 tutto il personale si ritroverà per assistere al concerto di inaugurazione del nuovo anno formativo. Saranno il maestro Davide Cavalli e la soprano Alessia Pintossi ad eseguire brani del loro repertorio. Non è una scelta casuale quella del concerto. Giorgetti infatti sottolinea “… coltivare la bellezza della cultura è uno dei nostri impegni. Il nuovo anno chiederà a ciascuno di noi di dare il massimo. Cerchiamo di farlo bene ed insieme”.