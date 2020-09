Inizio anno scolastico a Bagnacavallo: modifica alla viabilità nell’area scuole per la sicurezza degli studenti

In previsione dell’inizio dell’anno scolastico, la dirigenza dell’Istituto comprensivo Berti di Bagnacavallo, l’Amministrazione comunale e il presidio bagnacavallese del Corpo Unico della Polizia Locale hanno condiviso una modifica alla viabilità nell’area delle scuole, a tutela della sicurezza degli studenti.

In particolare, da lunedì 14 settembre verrà ampliato l’orario di chiusura al traffico veicolare di via Cavour: dalle 7.40 alle 8.45 sarà consentito l’accesso soltanto a velocipedi, pedoni e veicoli per il trasporto di portatori di handicap.

Chi accompagna i figli in auto dovrà avvalersi del parcheggio di via Togliatti, con cinquanta stalli disponibili, e dell’apposito vialetto pedonale che dal parco porta all’ingresso delle scuole.

