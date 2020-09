Trasporto pubblico: Cisl, Uil e Usb revocano sciopero del 14 settembre. Un piano per potenziare trasporto scolastico

FitCisl, UILT e USB L.P. del bacino di Ravenna comunicano la revoca dello sciopero degli autisti e del personale Start Romagna del 14 settembre, giorno di inizio della scuola. In una nota si legge che “dopo due proclamazioni di sciopero” FitCisl, UILT e USB L.P. hanno siglato con l’azienda Start Romagna “un accordo che si riassume con il pagamento dell’agio per i biglietti venduti a bordo a tutto il personale, con l’impegno da parte aziendale di… evitare l’avvio del procedimenti disciplinari e definire anche un protocollo integrativo attraverso il quale poter evitare le criticità e responsabilità erroneamente imputabili agli autisti per diverbi che potrebbero emergere con utenza diversamente abile alle fermate non abilitate per la salita/discesa, fermo restando in capo all’azienda il potere sanzionatorio previsto dalle norme vigenti.”

L’accordo prevede la “responsabilizzazione dell’utenza sull’uso della mascherina, ribadendo il ruolo di controllo in capo agli Organi competenti e che tale violazione potrebbe provocare l’interruzione del servizio. Inoltre l’impegno ad una approfondita analisi degli Ordini di servizio, in linea con le disposizioni normative previste per l’emergenza sanitaria, con particolare riferimento alla centralità della responsabilità del cliente ed al ruolo delle autorità di P.S.”

Considerata la disponibilità dell’azienda ed il progresso nella discussione su tutte le tematiche sollevate nella dichiarazione di sciopero, si legge nella nota sindacale, responsabilmente le OO.SS. revocano lo sciopero proclamato per il 14 settembre 2020. Ringraziamo tutti i lavoratori, che anche durante questo periodo già pieno di problemi, hanno condiviso con noi un’ulteriore carico emotivo dovuto ad un deteriorato clima aziendale.”

Questo il comunicato di Start Romagna: “Le segreterie provinciali di CISL, UIL, USB e UGL hanno comunicato alle autorità competenti e a Start Romagna la revoca dello sciopero aziendale di 24 ore del personale nel bacino di Ravenna. Ciò in virtù, è scritto nella comunicazione, a seguito dell’incontro conclusosi positivamente e svoltosi in modalità virtuale con Start Romagna, al termine del quale è stato raggiunto un accordo sui punti oggetto del confronto. L’azienda esprime soddisfazione perché si è evitato di compromettere il grande lavoro svolto, unitamente a tutti gli attori coinvolti, per garantire il trasporto degli studenti nel loro primo giorno di scuola.”

AMR Azienda Mobilità Romagna: piano straordinario di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale per l’apertura delle scuole

L’agenzia per la Mobilità Romagnola AMR, Start Romagna e i gestori privati – si legge in una nota – hanno pianificato il trasporto pubblico locale dell’Ambito Romagna con un programma ad hoc per la riapertura delle scuole. La pianificazione ha dovuto tenere conto delle linee guida per il contenimento della diffusione del Covid e della conseguente riduzione della capienza dei mezzi di trasporto all’80%. È stato dunque sottoposto alla Regione un piano di chilometri aggiuntivi di 1,9 milioni per i territori romagnoli piano approvato in tempi brevissimi. Il fabbisogno di autobus aggiuntivo è stato calcolato in circa 70 mezzi che Start Romagna e le altre aziende metteranno a disposizione. Le risorse aggiuntive previste messe in campo da Governo e Regione ammontano per la Romagna a 5 milioni e 750 mila euro. Gli utenti all’interno dell’autobus dovranno obbligatoriamente portare la mascherina, il cui utilizzo sarà necessario anche alle fermate in caso di affollamento.