Partito l’anno scolastico 2020-2021 nelle scuole superiori di Ravenna

Mattinata molto importante per l’Italia in virtù della ripartenza scolastica. Il 14 settembre, data attesa a lungo e carica di significato, oltre che di incognite, ha visto i ragazzi delle scuole superiori ravennati iniziare un anno scolastico inedito sottostando alle norme per contrastare la pandemia Covid-19. Ecco alcune foto dinanzi a istituti superiori e licei della città bizantina.