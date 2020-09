Il Sindaco Malpezzi e l’Assessora Sangiorgi in visita all’IC San Rocco di Faenza

Il Sindaco di Faenza Giovanni Malpezzi e l’Assessora all’istruzione Simona Sangiorgi hanno visitato la scuola Bendandi, ricevuti dalla coordinatrice di plesso prof.ssa Buti e hanno fatto inoltre un sopralluogo nelle aule ristrutturate per la ripartenza didattica.

Durante la visita Sindaco e Assessora sono entrati in una classe della primaria per fare un saluto: indossando la fascia tricolore il Sindaco, insieme all’assessora, hanno partecipato ad un momento della lezione.

A loro è stato chiesto di indicare “qualcosa che resta” e “qualcosa che passa”. La risposta è stata immediata: “ciò che resta è il lavoro fatto in questi anni”, “ciò che passa è la fatica”. Un po’ come è successo a noi, alunni, famiglie, docenti, durante il periodo della dad. Resta tutto il lavoro che abbiamo svolto insieme, il consolidarsi di relazioni, l’accorciarsi di distanze, mentre la fatica resta un ricordo, che appartiene al passato. Un ricordo che può spronarci a fare sempre meglio, ad impegnarci individualmente per il bene di tutta la comunità.

L’incontro col Sindaco è terminato con un applauso e un grande ringraziamento a tutta la comunità, partendo dalla Dirigente scolastica e a tutti i collaboratori dell’IC San Rocco che, lavorando incessantemente durante il periodo estivo, hanno permesso che la scuola riaprisse, alle famiglie, ai docenti, al personale ATA e ai bambini che, con la loro presenza hanno reso la ripartenza una giornata davvero speciale.