“I feel …”, un catalogo online raccoglie le proposte di attività di educazione al benessere per bambini e ragazzi

Anche quest’anno l’Unione della Romagna Faentina propone alle scuole del territorio “I feel …”, un catalogo online valido per tutto l’anno scolastico 2020/21 che raccoglie le proposte di attività di educazione al benessere e ad un sano stile di vita per bambini e ragazzi. La pubblicazione, giunta alla sua quinta edizione, è frutto del lavoro del Tavolo Adolescenza, promosso congiuntamente dagli Assessorati alle Politiche Educative e alle Politiche Sociali già nel 2016, che vede partecipi Centro per le Famiglie della Romagna Faentina, Scuole, soggetti del Terzo Settore e Azienda USL.

“Lo scopo – spiegano dall’Amministrazione – è quello di proporre laboratori, incontri, attività extra-curricolari legate alla promozione dell’agio e del benessere, all’educazione ambientale, alla prevenzione delle dipendenze e del disagio, all’educazione alimentare, all’affettività, per supportare le Scuole nella programmazione e per coinvolgere le famiglie nell’affrontare tematiche tanto delicate quanto importanti, dall’infanzia all’adolescenza.””I feel…” in effetti si propone come strumento per facilitare una programmazione più coordinata a livello territoriale che, rivolgendosi non solo bambine/i e ragazze/i, ma anche insegnanti e famiglie, intende coinvolgere quanti devono essere uniti nella responsabilità educativa.

Ecco il link al catalogo, che sarà pubblicato anche sulla pagina istituzionale dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina

https://drive.google.com/file/d/166kVb8RJtqAlwX-XRaTX8yQA4jrDnEwK/view