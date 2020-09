Ravenna. Presentata la nuova App del liceo scientifico Oriani

Nella giornata del 19 settembre il Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna ha presentato la nuova App Oriani, ’applicazione, scaricabile da Google Play e App Store. Essa nasce da un progetto peer to peer realizzato dagli studenti dell’istituto e mira a rendere facile l’accesso alle informazioni relative al funzionamento ed ai servizi del Liceo Scientifico Oriani.

L’app include le ultime notizie riguardanti la scuola, un calendario degli eventi, una mappa della sede e della succursale, gli orari settimanali dei laboratori e di altri locali ad uso comune, una piattaforma per effettuare ordinazioni per l’asporto al servizio bar della scuola. L’applicazione è fornita gratuitamente e di interesse unicamente per gli studenti della scuola.

La sezione relativa alla prenotazione del servizio ristoro consente agli utenti di interagire a distanza, tuttavia l’operatività è limitata ad un responsabile di classe cui vengono consegnate le credenziali, che dovranno essere custodite con cura e non devono essere condivise con altri. L’APP non contempla l’effettuazione di pagamenti di alcun tipo.