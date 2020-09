Aperte le iscrizioni per i corsi di Europe Direct, dall’e-learning ai kit didattici

Sono aperte le iscrizioni ai corsi proposti dal centro Europe Direct Emilia-Romagna per docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado della regione. L’obiettivo è quello di far conoscere le istituzioni e le politiche europee con proposte didattiche e creative gratuite che offrano anche delle opportunità sia agli insegnanti che ai ragazzi. Rispetto agli anni precedenti, l’offerta formativa del centro dell’Assemblea legislativa si è arricchita ancora di più di formule che spaziano dalle videolezioni all’e-learning, facendo tesoro dell’esperienza maturata negli ultimi otto anni di educazione civica europea.

L’offerta formativa – Cinque percorsi condotti dagli operatori del centro Europe Direct in forma mista e a distanza nelle scuole superiori, due corsi per docenti in forma mista sul programma Erasmus e sui laboratori digitali, due corsi di e-learning per gli insegnanti di scuole secondarie sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e sulla mobilità e due piattaforme di cui una sull’insegnamento della storia. E ancora: quattro proposte per insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie che potranno lavorare in autonomia grazie a kit didattici, guide e videotutorial su temi come il cambiamento climatico, i diritti e l’uguaglianza di genere. Sono solo alcune delle offerte formative proposte da Europe Direct per l’anno scolastico 2020-2021 nella sezione “A scuola d’Europa”. I docenti potranno trovare anche videolezioni, piattaforme per la consulenza personalizzata su Erasmus+, opportunità di concorsi e bandi.

Tutti i corsi sono gratuiti ma è necessaria l’iscrizione (da ottobre a novembre 2020).

Per saperne di più:

la sezione “A scuola d’Europa” di Europe Direct Emilia-Romagna