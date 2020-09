Sant’Agata sul Santerno: tre borse di studio da 500 euro ciascuna per tesi di laurea che parlano del territorio

Il Comune di Sant’Agata sul Santerno promuove anche quest’anno un bando per l’erogazione di un contributo per le tesi che riguardano il territorio. Possono fare domanda tutti i laureati che abbiano scritto una tesi sul profilo storico, economico, ambientale, culturale o sociale del comune e che riportino nel titolo il nome di Sant’Agata sul Santerno. Il contributo messo a disposizione dal Comune è di 500 euro e sarà assegnato a un massimo di tre domande idonee che saranno presentate.

Possono partecipare i laureati che abbiano discusso la tesi nel periodo dal 22 settembre 2020 al 30 novembre 2022. Sono ammesse alla valutazione sia tesi elaborate individualmente, sia in gruppi di massimo tre candidati.

Sarà possibile presentare le domande consegnandole a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Agata sul Santerno, in piazza Garibaldi 5, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.30.

La domanda può essere presentata per tutta la durata del bando, ovvero fino al 30 novembre 2022, e comunque fino a esaurimento delle tre borse disponibili. Il candidato, dalla data di presentazione della domanda, ha tempo fino al 31 dicembre dell’anno successivo (e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2022) per laurearsi.

La graduatoria verrà stilata esclusivamente tramite il criterio cronologico di arrivo delle domande all’Ufficio Segreteria del Comune.

“Diamo valore allo studio e alla conoscenza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Enea Emiliani -. Abbiamo voluto rinnovare questo particolare contributo vista l’esperienza positiva delle prime edizioni, poiché è una bella occasione per parlare di Sant’Agata e far conoscere le sue peculiarità al di fuori dei propri confini”.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune di Sant’Agata sul Santerno nella sezione Contratti, gare e bandi (www.comune.santagatasulsanterno.ra.it/Comune/Contratti-gare-e-bandi/Gare-e-bandi-pubblici).

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Comune di Sant’Agata sul Santerno al numero 0545 919913, email segreteria@comune.santagatsulsanterno.ra.it.