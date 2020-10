I ragazzi di UPpunto sondano gli studenti sul rapporto fra giovani e politica, ecco cosa emerge

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Giovani e politica, scuola e Covid… una piccola indagine fra 270 studenti

Idee e progetti: tutti ne possediamo, ma saremmo in grado di pensarli sulla realtà che ci circonda? E saremmo in grado, invece, di promuovere decisioni di altri? Noi ragazzi di UPpunto ci siamo chiesti quanto interesse ci sia da parte dei nostri coetanei verso la politica e quali opinioni abbiano rispetto alle ultime direttive, in particolar modo quelle riguardanti la scuola, luogo in cui trascorriamo la maggior parte della nostra quotidianità. Lo abbiamo chiesto attraverso un sondaggio che ha ricevuto oltre 270 risposte da studenti dai 14 ai 19 anni, alunni di licei, istituti tecnici ed istituti professionali. In primo luogo è emerso come solo il 15,6% degli intervistati sia totalmente disinteressato alla politica. Dunque la larghissima maggioranza dei giovani, pur in maniera differente, coltiva invece un interesse.

A seguire l’attualità, chi più e chi meno, è ben il 94,5% dei giovani che hanno risposto al sondaggio. Quasi il 40% guarda il telegiornale regolarmente. E la scuola? È in grado di orientarci verso scelte consapevoli? Purtroppo, come emerge dal seguente grafico, la maggioranza (in cui rientrano anche studenti con diritto di voto) ritiene di no.

Anche senza l’aiuto di una formazione, il 57% degli studenti avrebbe già sviluppato il proprio orientamento. Rimane però alta la percentuale di giovani senza alcuna idea (43%). A conferma dei dati precedenti, il seguente grafico dimostra come, senza una preparazione adeguata e un percorso di orientamento, oltre il 60% dei ragazzi che ha risposto al sondaggio non si sentirebbe pronto a votare.

Ci è sembrato infine interessante dare uno sguardo alle opinioni dei ragazzi sulle ultime decisioni del governo, in particolar modo quelle legate alle modalità di apprendimento. Dalla prima domanda emerge che il 74% di coloro che hanno risposto al sondaggio non si ritiene in generale soddisfatto o si ritiene poco soddisfatto dell’operato dell’attuale governo. Invece, limitandosi alla sola gestione dell’emergenza sanitaria, sono in maggioranza gli studenti a ritenere che il governo stia svolgendo un buon lavoro.

Per quanto riguarda l’attuale ministra dell’istruzione, è complessivamente l’87% degli studenti a ritenersi totalmente insoddisfatti o poco soddisfatti del suo operato. Analizzando infine la gestione dell’emergenza da parte degli istituti, notiamo che la maggioranza, seppur non schiacciante, abbia un’opinione negativa.

Nell’ultima domanda, abbiamo chiesto ai ragazzi come migliorerebbero la gestione del virus nelle scuole. I pareri emersi sono stati diversi, c’è chi preferirebbe tornare alla D.A.D., chi ritiene che le scuole debbano rimanere aperte e chi crede che sarebbe meglio alternare la didattica a distanza alle lezioni in presenza. Si potrebbe addirittura pensare di prendere spunto da università americane come Berkeley, che dopo il lockdown hanno deciso di rivoluzionare completamente il loro sistema educativo facendo seguire le lezioni agli studenti tramite video registrati, e svolgendo lo studio e i compiti in presenza, in piccoli gruppi, insieme all’aiuto di un professore.

Forse, l’esperienza vissuta durante la quarantena, ci ha portato a capire che probabilmente non esiste un unico modello scolastico oggettivamente giusto.

Ciò può solo confermare il fatto che ognuno abbia proprie idee e proprie preferenze e che, prima o poi, dovrà riconoscersi in qualcuno che le condivida. Anche, e forse soprattutto, i giovani hanno opinioni e progetti, e se siamo noi giovani i protagonisti del nostro futuro, è giusto e doveroso che anche le nostre voci siano prima ascoltate e poi orientate.