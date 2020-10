Liceo di Lugo: inaugurata la Mostra “Dante esule – Hikikomori”

Nella giornata odierna ha avuto luogo la presentazione della Mostra “Dante esule – Percorso contemporaneo – Hikikomori” nel Liceo di Lugo. Nell’aula magna del Liceo, il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, il primo cittadino Sindaco di Lugo Davide Ranalli e il curatore della mostra Giampiero Corelli hanno presentato agli studenti la mostra, allestita in un Autobus Start posizionato nello spazio attiguo al Liceo, in viale degli Orsini n° 6, con riflessioni e un video prodotto dagli studenti della classe 3^A di Scienze Umane del Liceo, a supporto della mostra fotografica e del documentario a cura del fotoreporter Giampiero Corelli, sul fenomeno degli Hikikomori, adolescenti che si ritirano gradualmente dalla vita sociale, rinchiudendosi in un totale isolamento.

Giancarlo Frassineti ha illustrato genesi e sviluppo del progetto, iniziato a gennaio 2020, prima del lockdown, con alcuni incontri in aula e un incontro con alcuni genitori di ragazzi Hikikomori, incontro che ha innescato una riflessione sugli studenti, sotto la guida degli insegnanti Mascia Carnevali, Laura La Deda, Ivana Pezzi e Silvia Bezzi. La sospensione delle attività didattiche non ha interrotto lo svolgimento del Progetto, spiega Frassineti, “volgendosi alla realizzazione di un video sull’argomento. Lavorando individualmente e a distanza, col supporto degli insegnanti e della coreografa Marinella Freschi, è stato prodotto il video finale, oggetto principale della mostra, basato principalmente sulle interviste riprese dagli studenti, in particolare Carlotta, Cecilia, Deanna, Giulia, Ilenia, Rachele, Simone, che hanno potuto riflettere sulla condizione degli hikikomori paragonandola alla loro temporanea esperienza di “chiusura forzata” dovuta all’emergenza sanitaria, esitando un messaggio finale di speranza: ci possono essere sì momenti difficili, ma bisogna reagire, accettando l’aiuto degli altri per rialzarsi”.

Foto 2 di 2



Il sindaco Davide Ranalli ha ringraziato la Scuola e Giampiero Corelli “per l’opportunità offerta alla città di Lugo, sensibilizzando la comunità su questo fenomeno sociale, che presenta numeri importanti, invitando le Amministrazioni e le agenzie educative a cogliere la richiesta di aiuto che giunge da adolescenti in volontario isolamento per far riscoprire loro il valore della socialità, propria del politikon zoon, dell’uomo quale essere animato che si realizza nella dimensione sociale, nella convivenza con i propri simili”.

Giampiero Corelli ha spiegato la scelta del tema, propria della sesta edizione della rassegna “Dante esule”, da lui creata, portando ancora una volta l’arte in dialogo con il sociale, così diventando importante mezzo di divulgazione.

La mostra è visitabile dalla cittadinanza nei giorni di lunedì, mercoledì, sabato 19,21, 24 e 26, 28, 31 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12, con l’assistenza e l’illustrazione degli studenti di 3^ASU del Liceo.