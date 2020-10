Chiusura master in Diritto penale a Ravenna con lezione del procuratore capo Mancini e un ricordo dedicato al prof. Sgubbi

La VI edizione del master in Diritto penale dell’impresa e dell’economia, diretto dalla prof. avv. Désirée Fondaroli, si concluderà domani venerdì 23 ottobre alle 15.30, nell’aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Bologna, sede di Ravenna in via Oberdan 1, con la lezione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna Alessandro Mancini, dal titolo ‘La riforma dei reati tributari’.

A seguire, un breve ricordo dedicato al prof. avvocato Filippo Sgubbi. Interverranno il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, l’avv. Ermanno Cicognani, il presidente di Sapir S.p.A Riccardo Sabadini, il presidente di T.C.R. S.p.A Giannantonio Mingozzi e la prof. avv. Greta Tellarini.

La partecipazione da remoto sarà possibile tramite Google Meet al seguente link:

https://meet.google.com/rbj-unei-oie