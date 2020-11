Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Angela Marchetti: “La pandemia ha messo in risalto l’importanza che la scuola riveste nella nostra società, ma anche la sua fragilità”

Quali sono stati gli sforzi compiuti dalle istituzioni nel nostro territorio prima del recente ritorno alla didattica a distanza? Che cosa potrebbe trarre la scuola da questo periodo di grande incertezza? A risponderci è la responsabile dell’edilizia scolastica del Comune di Ravenna: Angela Marchetti.

Angela, lei è la responsabile dell’edilizia scolastica del Comune di Ravenna. In che cosa consiste esattamente il suo lavoro?

“Sono la Responsabile dell’Edilizia Scolastica e anche degli Impianti Sportivi del Comune di Ravenna. A me competono tutte le scuole, dai nidi d’infanzia fino alle scuole secondarie di primo grado (medie) e tutti gli impianti sportivi (palestre, piscine, campi, ecc); le scuole di secondo grado, ovvero le superiori, sono invece gestite dall’Amministrazione Provinciale. Il mio lavoro consiste nella manutenzione degli edifici scolastici e impianti sportivi, e nella progettazione degli interventi sia di manutenzione e ristrutturazione, che di nuova costruzione. Alla progettazione segue naturalmente la realizzazione degli interventi stessi. Le scelte degli interventi da realizzare deriva dalla mediazione tra le esigenze oggettive, strutturali, normative, le risorse economiche e le scelte politiche.”

Lei e i suoi collaboratori quando avete potuto iniziare a lavorare sull’apertura in sicurezze della scuole?

“Abbiamo potuto iniziare a progettare e poi ad eseguire gli interventi soltanto dopo l’uscita del decreto di maggio nel quale erano indicate le misure, le disposizioni e le modalità che dovevano essere messe in atto per la riapertura delle scuole. La definizione degli interventi da realizzare è stata frutto di una collaborazione tra gli uffici comunali, l’Assessorato all’istruzione e i vari Istituti scolastici. É stato un lavoro complesso di mediazione tra esigenze pratiche, economiche, gestionali e caratteristiche tecniche, strutturali degli edifici stessi e tempi stretti per realizzare gli interventi richiesti. I cantieri che abbiamo attivato per l’emergenza sanitaria da Covid-19 hanno interessato diciotto scuole, a questi cantieri si sono aggiunti anche quelli già programmati. É stato inoltre organizzato un intervento per lo spostamento e la riorganizzazione degli arredi secondo le richieste e disposizioni dei Dirigenti scolastici che ha interessato indistintamente tutte le scuole.”

Crede che sarebbe stato necessario più tempo per organizzare meglio il rientro?

“Probabilmente se avessimo avuto più tempo gli interventi sarebbero stati forse più radicali e oltre ad aspetti che riguardavano prevalentemente gli spazi interni degli edifici per il recupero di spazio, avremmo eseguito anche interventi all’esterno. Penso comunque che qualche mese in più probabilmente non avrebbe cambiato le scelte prese a livello edilizio, magari ci avrebbe aiutato più a livello organizzativo.”

Con il senno del poi, è stata soddisfatta del risultato ottenuto?

“Con i vari dirigenti scolastici e i vari collaboratori del Servizio Istruzione siamo riusciti ad aprire le scuole secondo le modalità che erano richieste e questo è stato comunque un successo. L’emergenza ha però fatto emergere molte problematiche, prima sottovalutate, che dovranno essere sicuramente affrontate.”

Che cosa si aspettava dalla riapertura degli istituti scolastici avvenuta il 14 settembre scorso?

“Il 14 settembre vedere che i cancelli delle scuole si riaprivano, anzi i molteplici cancelli, dato che gli ingressi sono raddoppiati, è stato emozionante e mi ha dato l’illusione che tutto potesse tornare alla normalità pur nella consapevolezza che non lo fosse. L’estate ci aveva illuso che tutto potesse andare bene. Sapevo che c’erano cose in sospeso, da completare, e sono costantemente in contatto con i Dirigenti scolastici per risolvere ciò che non va, andiamo avanti giorno per giorno, sperando che questa situazione di emergenza si concluda. La pandemia ha messo in risalto l’importanza che la scuola riveste nella nostra società, ma anche la sua fragilità. Penso che questa possa essere l’occasione per ripensarla sia in termini organizzativi che di spazi e ambienti.”