Mmb Software premia gli studenti meritevoli: consegnate tre borse di studio all’Itip “Luigi Bucci” di Faenza

Prosegue anche quest’anno l’iniziativa di MMB Software, da sempre al fianco del territorio nel supporto a progetti ed attività formative rivolte ai giovani.

Sabato 7 novembre l’azienda faentina ha consegnato tre borse di studio da 2mila euro ciascuna a tre studenti meritevoli dell’Istituto Itip “Luigi Bucci” di Faenza. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza dell’amministratore unico di MMB Software Omar Montanari e della Dirigente Scolastica dell’Istituto Gabriella Gardini.

I ragazzi premiati sono Isacco Cimatti, e Luca Samorì della classe V sezione A e Jacopo Subini della classe V sezione E.

“Sono molto felice di poter consegnare anche quest’anno le borse di studio a nome di MMB Software – ha dichiarato Omar Montanari -. Questa emergenza sanitaria ha portato notevoli cambiamenti nella vita di tanti, primi tra tutti gli studenti, ai quali è venuta meno anche la possibilità di frequentare le lezioni in classe, insieme ai compagni. Una crisi, quella causata dalla pandemia, che pagheranno soprattutto loro, i giovani, verso i quali deve andare ogni nostro sforzo per un futuro migliore, incentrato sulle persone. Queste borse di studio sono state istituite con l’obiettivo di promuovere le eccellenze tecniche tra gli studenti delle classi V dell’Istituto, favorendone il completamento del percorso formativo con l’iscrizione all’Università; un punto di partenza che nel nostro piccolo speriamo possa contribuire a dare loro una possibilità in più, una nuova occasione per realizzare i loro sogni. In bocca al lupo ragazzi”.