CAVE CANEM / Oltre la cortina per guardare la realtà: c’è un’emergenza educativa prima ancora che sanitaria ed economica

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: OLTRE LA CORTINA PER GUARDARE LA REALTÀ di Tiziana Grillanda

Lo spettacolare mosaico del Cave canem presente nella “casa del poeta tragico” di Pompei, divenuto poi proverbiale nelle abitazioni antiche dei romani benestanti e che anche oggi possiamo ritrovare nelle nostre abitazioni, darà il titolo a questa rubrica che si terrà a partire da oggi 9 novembre e che avrà cadenza mensile. Un monito, quello del cagnolino poco raccomandabile dell’immagine, che non esprime certo un “benvenuto”, quanto piuttosto un invito a stare attenti a quel che troveremo “oltre” la soglia dell’ingresso di quella casa. Ci pare di poter collegare questa immagine a quello che molti secoli dopo scriverà il poeta Eliot nel suo famoso poemetto The Waste Land, che ha visto la luce negli anni più bui del primo dopoguerra. Egli, nel pieno della crisi esistenziale dell’uomo moderno, vuole richiamare ciascuno di noi a guardare oltre il “deserto” umano, che la guerra e la modernità coi suoi miti hanno generato. Nel primo movimento infatti, verso la fine, il poeta ci trascina in una prospettiva di apertura che va ben oltre il “nulla” di cui è pieno il nostro tempo.

“Quel cadavere che l’anno scorso piantasti nel giardino,

Ha cominciato a germogliare? Fiorirà quest’anno?

Oppure il gelo improvviso ne ha danneggiato l’aiola?

Oh, tieni il Cane a distanza, che è amico dell’uomo,

Se non vuoi che con l’unghie, di nuovo, lo metta allo scoperto!

Tu, hypocrite lecteur! – mon semblable, – mon frère!”

Come dire: il deserto c’è, la terra è desolata, il duro inverno l’ha resa priva di frutti e impenetrabile ma… attenti a quel cane (in inglese dog, anagramma evidente di God cioè Dio, scritto peraltro con la maiuscola) perché con le sue unghie potrebbe penetrare nel più duro terreno e portare alla luce quel che davvero c’è e che l’apparente superficie paralizzata dal gelo dell’inverno impedisce di vedere.

Esattamente, ci sembra, quello che capita a noi oggi al tempo del Covid, ma non solo; in un mondo in cui tutto è penetrato da logiche di puro guadagno e non solo di carattere monetario, in una vita pervasa quotidianamente da finalità di mero valore individualistico e materiale, sembra difficile riuscire a penetrare quel limen, che ci separa dal senso di ogni cosa. E ci accontentiamo di ciò che appare, senza considerare che, ad ogni svolta, possiamo incontrare Qualcosa o Qualcuno che può dissotterrare e portare alla luce l’insperabile, l’impossibile, da far dire al protagonista del dramma di Camus, Caligulà, “voglio la luna, siate realisti, domandate l’impossibile”, anch’esso oggi così attuale da toglierci il fiato in gola e quella “peste” dagli occhi (così ben descritta, tra l’altro, in uno dei suoi più famosi romanzi), che ci impedisce di vedere “oltre”.

Ci sembra che oggi ci sia una emergenza educativa, prima ancora che sanitaria ed economica e che questa abbia direttamente a che fare con questo punto luce dell’educazione: tirar fuori dal nostro umano quella capacità che già esiste, di poter vedere oltre la “cortina” che la mentalità di oggi ha tracciato, per impedirci di guardare veramente la realtà. Peccato che questo sguardo non possiamo comprarlo al supermercato, ma sia possibile riceverlo solo attraverso una relazione umana, da qualcuno che, vedendo per sé, ci aiuta a “guardare” fino in fondo la realtà, un cane dunque, dog/ god che, attraverso uno sguardo buono, ci introduca a leggere la realtà senza paura, perché sotto il gelo dell’inverno c’è sempre un seme che prima o poi farà crescere il virgulto di una speranza che non è astratta solo se qualcuno, concretamente, ce la fa assaporare. Questa speranza esiste e anche noi possiamo toccare quel segno visibile ai nostri occhi intontiti dalle mille bugie di un mondo che cospira contro la nostra stessa ragione! Anche la scuola ha abdicato al suo compito, sostituendolo con le tante cose da ripetere e la ridda di regole e prescrizioni spesso incomprensibili, senza mai farne desiderare nessuna, perché manca completamente l’esperienza di un paragone fra il dato culturale che essa ci trasmette e il nostro io più profondo; un “io” che, per natura, è assetato di verità, ma mai provocato a incontrarla tra le mille righe dei nostri libri quotidiani.