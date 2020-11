Sant’Agata sul Santerno, Nuove modalità per gli open day dell’Asilo Azzaroli

In un momento di grande incertezza e restrizioni la Scuola dell’Infanzia Asilo Azzaroli “non perde la speranza e pensa già al nuovo anno con ottimismo”. Le famiglie avranno due settimane a disposizione per poter accedere, su appuntamento, ad alcuni locali dell’istituto, parlare con le insegnanti e la coordinatrice della scuola e ricevere tutte le informazioni utili per l’iscrizione dei propri figli all’anno scolastico 2021-2022.

Gli open day si terranno a novembre, da lunedì 16 a venerdì 20 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, e a gennaio, da lunedì 11 a giovedì 14, sempre dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Le visite saranno consentite solo previo appuntamento e si svolgeranno in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme in vigore.

«La nostra scuola ha oltre 90 anni di storia e ciò che è rimasto da sempre immutato in tutti questi anni sono lo spirito di accoglienza e la gioia che si respirano una volta varcato l’ingresso – sottolinea la coordinatrice dell’istituto Caterina Castellari -. Anche in questo difficilissimo 2020 non ci siamo dati per vinti, continuando a seguire i nostri bambini nei mesi di lockdown e riaprendo in tutta sicurezza la scuola con l’arrivo di settembre. Siamo riusciti anche a trovare qualcosa di positivo in questa situazione: abbiamo potenziato moltissimo le nostre attività all’aperto sfruttando al massimo l’ampio spazio verde di cui disponiamo, indirizzandoci sempre più verso le modalità dell’outdoor education».

Oltre all’ampio giardino, un’oasi verde di circa 2.700 metri quadrati, l’Asilo Azzaroli può contare su una cucina interna, ampie aule e aree comuni da poter destinare a laboratori e attività motorie, e dedica una grande attenzione all’insegnamento della lingua inglese. Attualmente la Scuola, che dal 2018 è gestita in partenariato dal Consorzio Solco Ravenna (tramite l’associata Progetto Crescita) e la Fondazione Azzaroli, accoglie circa 70 bambini dai 3 ai 6 anni divisi in classi eterogenee di età.

Un’ultima novità che ha caratterizzato l’istituto in questo particolare anno scolastico è il restyling della propria immagine: «Abbiamo deciso di rinnovare un po’ il nostro look e lo abbiamo fatto iniziando proprio dal logo della scuola, mentre con l’inizio del nuovo anno saremo online con il nostro sito internet – conclude la coordinatrice -. Il nuovo logo dell’istituto è formato da un sole e lo abbiamo scelto proprio perché simbolo di gioia e speranza».

Per maggiori informazioni e per prenotare la propria visita alla scuola: 0545 45004, asiloazzaroli@solcoravenna.it