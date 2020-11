“Riaprite le scuole”: continua la mobilitazione a Faenza, gli studenti protesteranno davanti al liceo

Domani mattina, a Faenza alcuni dei ragazzi che hanno partecipato alla manifestazione di domenica scorsa saranno davanti alle sedi del Liceo Torricelli Ballardini. E sarà così in tutta Italia: continua infatti la mobilitazione di “Priorità alla Scuola” per mantenere le scuole aperte e riaprire le scuole superiori e le seconde e terze classi delle secondarie di primo grado nelle zone “rosse”. Dopo assemblee pubbliche, presidi, striscioni affissi sulle scuole, da Torino la protesta degli studenti prende nuova forza grazia ad Anita, giovanissima allieva che da cinque giorni segue le lezioni di Didattica a Distanza seduta davanti alla sua scuola, l’Istituto Comprensivo Tommaseo – Calvino, in Sant’Ottavio 7.

Anche su ispirazione dell’esperienza dei “Fridays for Future”, Priorità alla Scuola lancia per domani mattina, venerdì 13 novembre, il flash mob “Schools for future” i cui protagonisti saranno le studentesse e gli studenti, che seduti davanti al proprio istituto scolastico seguiranno le lezioni in Didattica a Distanza: “Tanti gesti individuali diventano una protesta collettiva, capace di cambiare il mondo” spiegano. “Gli studenti sono invitati a pubblicare sui social media le foto della loro protesta con l’hashtag #LaScuolaNonSiChiude e a taggare @prioritaallascuola”