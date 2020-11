Open day virtuali all’I.T. Morigia-Perdisa di Ravenna: incontri su Meet per scoprire la scuola

Da sabato 14 novembre, per quattro sabati, le porte dell’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” si apriranno virtualmente per gli Open Day dell’anno scolastico 2020/21.

Dalle 15 alle 16.30 gli studenti del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado potranno partecipare a videoconferenze tematiche che illustreranno sia l’istituto in via Marconi 6 che quello in via dell’Agricoltura 5 a Ravenna.

In questi percorsi virtuali vedranno una presentazione della scuola e tre laboratori di indirizzo dove studenti, docenti e tecnici specializzati illustreranno tutte le attività che si svolgono quotidianamente a scuola.

L’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” propone diversi indirizzi di studio, due per ogni plesso. L’Istituto Tecnico per Geometri ospita il corso Costruzioni, Ambiente e Territorio e il corso Grafica e Comunicazione mentre l’Istituto Tecnico Agrario offre l’indirizzo Gestione Ambiente e Territorio e quello Produzione e Trasformazione.

Tutti i percorsi sono fortemente legati alle attività del nostro territorio e propongono un iter scolastico scientifico, molto specializzato e dalle ottime prospettive occupazionali.

Inoltre l’istituto valorizza il senso di coesione tra studenti e docenti, offrendo un ampio mosaico di attività che spaziano dalle visite aziendali ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, dai laboratori di fotografia al teatro, fino alle attività sportive più appassionanti grazie al Gruppo Sportivo Scolastico.

L’I.T. “Morigia-Perdisa” è una scuola caratterizzata da accoglienza e inclusività, rivolte a tutti i ragazzi. Qui trovano spazi idonei alla loro formazione e personale preparato nell’ambito dei bisogni educativi speciali previsti dalla Legge 104 e dalla Legge 170. “È nostra volontà – spiegano dall’istituto -che la scuola sia vissuta “non come un ostacolo da superare” ma come “strumento per superare gli ostacoli”.

Quest’anno non sarà disponibile l’accesso alle scuole ma l’Istituto Tecnico “Morigia-Perdisa” organizza incontri virtuali sulla piattaforma Google Meet, aperti a tutti. E’ solamente richiesta una iscrizione per poter fornire il proprio indirizzo email a cui poi sarà inviato il link alla videoconferenza.

Il modulo di iscrizione è sul portale dell’orientamento scolastico: www.opendaymorigiaperdisa.it

Gli altri Open Day sono previsti, sempre in modalità online, per entrambi i plessi scolastici per sabato 21, sabato 28 novembre e sabato 12 dicembre, sempre dalle 15.00 alle 16.30.

Per qualsiasi ulteriore informazione, oltre al suddetto portale, è attivo anche il sito web istituzionale: www.itmorigiaperdisa.edu.it.