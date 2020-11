Open day a distanza per il liceo di Lugo: tutte le info su come partecipare

Il Liceo di Lugo ha predisposto, in tempi di restrizioni delle possibilità di incontro, attività di Open Day a distanza, sincrone e asincrone per gli studenti e i genitori, chiamati alla delicata scelta dell’Istituto di scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022,

Dal 30 novembre potranno visionare sul rinnovato canale YouTube dell’Istituto diverse clip video di presentazione, con presentazioni generali e specifiche degli indirizzi di studio.

Il 5 dicembre, poi, avrà luogo una diretta sul canale YouTube, con dirigente, collaboratori, responsabili di indirizzo, membri del gruppo di lavoro per l’orientamento in ingresso che potranno rispondere, in tempo reale, alle domande di studenti e genitori, possibili tramite chat, ma anche inviandole preventivamente all’indirizzo di posta elettronica orientamento@liceolugo.it.

Durante la diretta del 5 dicembre saranno condivise ulteriori novità e servizi predisposti per accompagnare gli interessati in questa importante scelta.

Per le presentazioni, il collegamento per la diretta, gli orari, si invita a prendere visione del sito scolastico, www.liceolugo.edu.it, direttamente nell’homepage.