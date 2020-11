I ragazzi di UPpunto incontrano Paolo Piccirillo, scrittore e sceneggiatore della serie ‘Mare Fuori’

Dopo la pausa estiva, torniamo a ospitare volentieri sul nostro quotidiano online – ogni lunedì – l’iniziativa patrocinata all’Associazione Amici di Enzo e portata avanti da un gruppo di studenti del Liceo Classico e del Liceo Scientifico di Ravenna, di Istituti Tecnici di Ravenna, di diversi ragazzi dell’Istituto Politecnico di Grumello del Monte della Fondazione IKAROS e della Scuola di Apprendistato Upprendo di Bergamo della Fondazione Et Labora. LA REDAZIONE

Paolo Piccirillo: “mentre scrivo penso solo a fare del bene a me stesso, fare del bene agli altri è una magia che avviene solo se non ci si applica”

Questa settimana e la prossima vi proponiamo l’intervista a Paolo Piccirillo, scrittore e sceneggiatore, che nonostante la giovane età (classe 1987), attraverso desiderio, ambizione e impegno, può già vantare un’importante carriera. Nel 2014 arrivò addirittura finalista per l’assegnazione del celebre Premio Strega ed è reduce dalla recente esperienza di sceneggiatore per la serie ‘Mare Fuori’, andata in onda su Rai2 fino a qualche settimana fa. Questa prima parte è legata al suo percorso lavorativo, mentre la prossima settimana pubblicheremo le domande specifiche sulla serie.

Quali sono le tue passioni attuali e quali avevi da adolescente?

“Partiamo dal presente. Ho una grandissima fortuna, ovvero che, per ora, il mio lavoro è la mia passione. Può sembrare bellissimo ma in realtà ci sono diverse criticità. Anche senza pandemie il lavoro creativo è sempre molto precario, è il prezzo da pagare per seguire la propria passione. Penso che l’incontro con una professoressa di filosofia sia stato fondamentale per indirizzarmi. Ci faceva sempre guardare film, ci prestava le videocassette. Penso che durante gli anni del liceo avrò guardato almeno un film al giorno. Ciò per dire che alla vostra età avevo già capito di voler fare cinema, volevo scrivere come lavoro. Poi, oltre alla scrittura, sono molto appassionato di calcio, come lo ero anche da ragazzo. Mi sento di dirvi che, comunque, qualsiasi cosa voi vogliate fare nella vita, è importante che lo scegliate adesso, magari consapevoli del fatto che da un anno all’altro potrebbe cambiare tutto. È importante avere le idee chiare sulle vostre passioni, che non per forza devono essere il vostro lavoro. Se vogliamo trovare un risvolto positivo da questo periodo è che magari ora si azzera tutto, soprattutto economicamente. Ma le crisi portano opportunità e coraggio. Inoltre, hanno sempre detto ai giovani che bisogna trovarsi una sistemazione, che tutto andrà bene, ma è tutto un’illusione. Non esiste una via facile, e allora tanto vale seguire ciò che volete, ciò che vi fa stare bene.”

Come è nata e come si è sviluppata la tua passione per la scrittura?

“Ho sempre avuto, già dal liceo, il desiderio di trasferirmi in una città più grande. La provincia, da vengo vengo io, non mi ha mai affascinato. Sono stato bene solo quando ho vissuto a Buenos Aires, mi piacciono le città in cui ci si può perdere, in cui non si conta nulla. La mia idea era quella di andare a studiare fuori, finito il liceo ho studiato un anno filosofia a Firenze, poi ho capito che in realtà non era quella la mia vera passione. Ho sempre voluto fare cinema, e con molta fatica ho iniziato a impegnarmi davvero. Ho frequentato i primi corsi di sceneggiatura di film, poi sono entrato nel centro sperimentale di cinema a Roma e successivamente al corso master Rai. Quello che vi consiglio è di fare i corsi, anche quelli più sfigati all’inizio, non si nasce col talento, tutto si può imparare.”

Quali sono le differenze tra lo scrivere una sceneggiatura e lo scrivere un romanzo? In quale tra i due preferisci cimentarti?

“La grande differenza è che difficilmente ti troverai da solo a scrivere sceneggiature, c’è sempre un gruppo di scrittura. Questo conta molto a livello pratico, sia per i tempi sia per confrontarsi. Una delle differenze più importanti è che il romanzo tu lo scrivi, lo dai all’editore e dopo qualche piccolo cambio il libro viene pubblicato e la gente lo legge nel modo in cui lo hai creato. La sceneggiatura invece è un canovaccio che va in mano a tante persone e serve come supporto tecnico. Il destino delle due opere è totalmente diverso. Mi piace cimentarmi in entrambi i generi. É emozionante sentire sullo schermo le tue parole recitate da un attore, ma mi emoziona allo stesso modo anche ricevere feedback dai lettori che hanno letto il romanzo e che lo hanno capito e amato.”

Secondo te la recitazione potrebbe rientrare nei cosiddetti “strumenti educativi”?

“Se fosse per me la recitazione sarebbe una materia fissa all’interno della scuola. Recitare, mettere da parte per un attimo la propria vita, immedesimandosi in quella di un personaggio dato, e trovando dei punti in comune con quest’ultimo è un enorme esercizio di empatia. Emozione che in questi tempi è importantissimo sviluppare: tutti i giorni vediamo dei barconi con gente che annega in mezzo al mare e sentiamo persone dire che è giusto così. Se tutti sviluppassimo l’empatia capiremmo che non lo è affatto, credo che l’empatia possa cambiare il mondo e che i corsi di recitazione in questo siano una delle cose migliori che si possano fare per svilupparla.”

Cosa trovi nella scrittura?

“Nella scrittura trovo soprattutto divertimento, non farei mai una cosa che mi annoia solo perché la devo fare o perché la trovo nobile. Mi diverte il fatto di creare una dinamica, una storia che possa piacere a me o a chi la legge e mi emoziona e mi piace fare riunioni con altre persone creando insieme. Il divertimento che trovo nella scrittura è un po’ come il divertimento che hanno i bambini quando giocano e creano delle costruzioni.”

Ti è mai capitato, attraverso quello che hai creato, che qualcuno ti abbia dato un riscontro forte di un suo cambiamento?

“Mi è capitato soprattutto per i romanzi, molto spesso le persone leggono dei romanzi e cambiano. La lettura di un romanzo è molto più intima rispetto alla visione di un film o una serie. Ci sono state persone che mi hanno scritto confidandomi cose intime e personali, per questo credo che lo scrittore abbia molte responsabilità. Nel momento in cui scrivo però cerco di dimenticarmi di questa cosa, credo infatti che se si scrive per fare bene agli altri alla fine si finisca per fare il contrario. Così mentre scrivo penso solo a fare del bene a me stesso, fare del bene agli altri è una magia che avviene solo se non ci si applica.”