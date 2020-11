Porto Corsini. Approvato intervento di manutenzione del vialetto tra le scuole Garibaldi e Il Veliero

La giunta di Ravenna ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria del percorso pedonale a servizio della scuola primaria Garibaldi, in via Cortellazzo 31 e della scuola per l’Infanzia Il Veliero, in via Lagosanto 15, a Porto Corsini.

Il progetto ha l’obiettivo di ripristinare le condizioni d’uso del camminamento a servizio delle due scuole, ridefinendo le pendenze del percorso con conseguente integrazione della rete fognaria per la regimazione delle acque piovane e sostituendo le attuali recinzioni in rete metallica oltre ad un intervento di manutenzione della pubblica illuminazione; si aggiunge la realizzazione di nuovi parapetti metallici presso le uscite di emergenza della scuola primaria e la realizzazione della recinzione sul confine della primaria con l’area verde a nord.

L’intervento prevede una spesa di 50.000 euro finanziata nel Piano degli investimenti 2020.