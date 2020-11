Seminario online su migrazioni e diritti umani con il professore ed esperto Nando Sigona

Mercoledì 25 novembre, alle 17, Nando Sigona, professore all’Università di Birmingham e direttore dell’Institute for Research into Superdiversity, esperto a livello europeo e internazionale dei temi legati all’immigrazione, parteciperà a un seminario on-line organizzato nell’ambito della classe virtuale su ‘Human Right and Children’s Rights’.

Lo studioso, che è anche ricercatore associato al Refugee Studies Centre dell’Università di Oxford e all’Overseas Development Institute, dedicherà il suo intervento alla presentazione e discussione del volume ‘Undocument migration’ (Policy, 2019) di cui è coautore.

La conferenza, aperta alla cittadinanza e in lingua italiana, rientra nel ciclo di seminari dedicati ai temi dell’immigrazione, della cittadinanza e della diversità che Sigona sta tenendo come visiting professor del corso di laurea magistrale in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage (I-Contact) e del Dipartimento di Beni Culturali di Ravenna.

“La presenza di uno studioso di così alto profilo – sottolinea Annalisa Furia, coordinatrice della laurea magistrale in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage (I-Contact) che l’ha invitato a Ravenna – è una opportunità di rilievo sia per il Campus sia per la città. Oggi il corso di laurea I-Contact con i suoi 97 iscritti, di cui la metà provenienti da svariati paesi del mondo, rappresenta una realtà consolidata e riconosciuta per la formazione e la ricerca interdisciplinare sui temi della migrazione e dell’intercultura, dello sviluppo e della cooperazione internazionale per la tutela dei diritti umani e del patrimonio culturale, e la disponibilità del professor Sigona ne è un’ulteriore, importante testimonianza”.

All’incontro parteciperanno Luigi Canetti, direttore del Dipartimento di Beni Culturali, Ouidad Bakkali, assessora comunale all’Università, e Valentina Morigi, assessora comunale all’Immigrazione del Comune di Ravenna. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i progetti ‘Il Mondo intorno, terza edizione’ e ‘EuRoPe Next’ del Comune di Ravenna.

Sono previsti gli interventi di Giulia Crippa (Dipartimento di Beni Culturali), Caterina Drigo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Michele Marchi (Dipartimento di Beni Culturali) e Corrado Tornimbeni (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali). La presentazione del volume sarà moderata da Annalisa Furia.

Il seminario si svolgerà su piattaforma Microsoft Teams. Gli interessati a partecipare possono fare richiesta del link di accesso a annalisa.furia@unibo.it.