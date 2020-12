Un quiz a premi online per trascorrere insieme le Feste natalizie: l’idea dell’Istituto Bucci di Faenza

Con l’avvicinarsi delle Feste natalizie, i docenti dell’istituto Rosa Randi, Anna Bruno, Delia Bellosi, Daniela Carella e Antonio Tricarico hanno organizzato un quiz rivolto a ciascun studente dell’Istituto Tecnico e Professionale Bucci di Faenza, che potrà partecipare in coppia con un familiare. Le domande verteranno su vari ambiti (cultura generale, musica, sport, spettacolo, cinema, cucina) e avranno unicamente lo scopo di trascorrere qualche ora insieme divertendosi anche adesso che le limitazioni lo rendono difficoltoso. Il quiz verrà infatti svolto online e le risposte dei concorrenti arriveranno dunque in chat direttamente dalle case di ognuno di loro. Un’intuizione, insomma, per mantenere vivi i contatti della «comunità ITIP» in modo meno formale e più stimolante.

Chiunque voglia partecipare deve iscriversi entro il 9 dicembre, inviando una mail al prof. Antonio Tricarico (antonio.tricarico@itipfaenza.edu.it), in cui andranno specificati nome, cognome e classe. Parteciperanno le prime 30 coppie iscritte. Il quiz si svolgerà in due serate: 16 e 18 dicembre, alle ore 21. Alla finale del 18 dicembre parteciperanno i primi cinque classificati. A loro e al vincitore ricchi premi, che si potranno ritirare presso l’Istituto entro il 23 dicembre, in orario scolastico.

IL REGOLAMENTO

1. Collegamento tramite link su Calendar inviato ai partecipanti.

2. Risposta da inviare esclusivamente in chat, con microfoni spenti.

3. Assegnazione di un punto alla coppia che darà per prima la risposta corretta.

4. Ammessa una sola risposta.

5. Comunicazione delle coppie finaliste al termine della serata

6. Stesso regolamento per la serata finale, con proclamazione della coppia vincitrice.

INFO: tel. 0546 22428 – www.itipfaenza.edu.it – www.facebook.com/ITIPBucciFaenza.