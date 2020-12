Al via gli Open Day dell’Istituto Alberghiero di Cervia

Sono al via gli Open Day all’Istituto Alberghiero “Tonino Guerra” di Cervia con una nuova veste. La novità sarà la possibilità da parte delle famiglie dei futuri studenti di partecipare in diretta via Facebook, comodamente da casa e con la possibilità di interagire come in presenza. Partecipare è facile, basta prenotarsi visitando il sito ufficiale dell’istituto https://www.alberghierocervia.edu.it/ ed entrando nella sezione “Open Day” in evidenza sulla pagina. In questo modo gli studenti e gli insegnanti dell’istituto potranno mostrare l’alto livello strutturale della scuola, nonché la grande professionalità che si può acquisire tra le mura di questa storica istituzione scolastica del territorio.

C’è grande euforia e soddisfazione tra studenti e insegnanti perché proprio in questi giorni sono arrivate importanti attestazioni. Qualche giorno fa Enrico Fusi, ex studente dell’istituto, si è piazzato terzo classificato alla trasmissione ACA (Antonino Chef Academy) condotta dallo chef stellato Antonino Canavacciuolo. Subito dopo, venerdì 4 dicembre, la studentessa Elona Durgaj della classe 5F di Accoglienza Turistica, ha vinto il bronzo alla competizione internazionale AEHT.

Questa competizione, che annualmente si tiene in paesi diversi, è stata organizzata in video conferenza riservandola esclusivamente al settore di Accoglienza Turistica con la presentazione di un itinerario in territorio islandese. La studentessa cervese ha partecipato assieme a Veronica Happ, di un istituto alberghiero di Innsbruck. La coppia Italia-Austria ha vinto il terzo posto ed è stato l’unico istituto alberghiero italiano a vincere rispetto ai tre istituti ammessi alla competizione nella quale hanno partecipato ventidue concorrenti da tutta Europa.

Questa manifestazione internazionale, che nel 2015 si è tenuta proprio a Cervia, è un momento molto importante per gli studenti degli Istituti alberghieri europei che si misurano oltre che per le competenze prettamente professionali, anche per l’uso della lingua inglese che è la lingua ufficiale della manifestazione.

Questi risultati confermano gli ultimi dati di Eduscopio (Fondazione Agnelli) che per il 2020 ha rilevato come tra tutti gli istituti professionali della provincia di Ravenna, il Tonino Guerra ha sbaragliato con oltre il 77% di studenti diplomati che trova un impiego fisso entro quattro mesi dal diploma.

La Dirigente Scolastica Scilla Reali, in carica dall’anno scolastico 2019/2020 è molto orgogliosa di questi fantastici risultati ottenuti nonostante la difficile gestione, a causa dell’emergenza sanitaria, che vede il settore del turismo fortemente compromesso. L’Istituto continua nella progettazione e attuazione di percorsi per rendere i propri studenti pronti e all’altezza dei nuovi scenari professionali, che mostrano una domanda lavorativa costante sia in Italia che all’estero.

Ricordiamo che per scoprire di persona tutto ciò che l’Alberghiero di Cervia ha da offrire basta visitare il sito della scuola https://www.alberghierocervia.edu.it/ e prenotare la visita attraverso la sezione “Open Day” in evidenza sulla pagina.