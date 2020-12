CAVE CANEM / Gli uomini, mentre insegnano, imparano. E lasciano un segno sugli allievi

La questione dell’educazione dei tempi che viviamo è il tema di una nuova rubrica che chiameremo semplicemente CAVE CANEM (e leggendo scoprirete il perché di questo titolo). È proposta da docenti ed educatori cui interessa il rapporto con gli studenti, con la realtà e con l’attualità. Attraverso il legame con i ragazzi di UPpunto – che ospitiamo già da diversi mesi – è nata dunque l’idea di tenere questa nuova rubrica mensile che si intrecci alla loro e che tratti dell’emergenza educativa, quanto mai attuale e scottante, soprattutto in questo periodo. LA REDAZIONE

CAVE CANEM: “Homines, dum docent, discunt” di Silvia Bezzi *

“Non aspettar mio dir più né mio cenno;

libero, dritto e sano è tuo arbitrio,

e fallo fora non fare a suo senno:

per ch’io te sovra te corono e mitrio”.

Queste le parole con cui, dopo un lungo viaggio insieme attraverso le fiamme e il gelo infernali e la faticosa salita al Purgatorio, Virgilio si congeda da Dante (Purg. XXVII). Dante non rimane solo: lo accompagneranno altre guide, prima Beatrice e poi San Bernardo, ma è interessante notare come il “duca” riconosca compiuto il suo compito nei confronti dell’uomo che si è affidato alla sua guida. L’arbitrio di Dante è libero, dritto e sano, perciò Dante è finalmente diventato signore di se stesso e può seguire la sua volontà.

È un momento altissimo non solo a livello di poetica, ma prima di tutto a livello umano. È un momento che ogni insegnante, ad un certo punto, sperimenta. Non è appena il distacco al quale i docenti – soprattutto se precari – sono abituati a fine anno, quando dopo nove mesi, il tempo di una gestazione, devono lasciare i ragazzi con i quali hanno condiviso lo studio e la vita, ma è il momento del ritrovo, quell’attimo in cui si incontrano i propri studenti in seconda battuta e si trovano nuovamente, nel senso che sono nuovi, di fronte all’insegnante. Lasciati ragazzi e diventati adulti. Quel preciso momento nel quale il professore si accorge, con onestà e umiltà, che ha insegnato, ha – etimologicamente – lasciato un segno, ma è più grande la scoperta della loro strada propria, svelata magari grazie al suo aiuto ma anche grazie al loro arbitrio, che ha trovato un percorso libero, dritto e sano, nella selva oscura della vita (magari dove non si sarebbe mai pensato e anche in chi non si credeva possibile).

Questo nuovo incontro con i propri studenti, esperienza di molti insegnanti, è l’attimo nel quale ci si accorge della bellezza della relazione educativa, di come insegnare sia anche imparare: dal latino imparare (in rafforzativo di parare, procurarsi) significa acquistare, non solo le proprie materie rispetto alla formazione continua, ma soprattutto acquistare uno sguardo nuovo e libero, pieno di stupore per quei volti in divenire, quelle potenzialità nascoste che si celano dietro i nomi dell’appello (non a caso, titolo anche dell’ultimo libro di D’Avenia, che indica la chiamata mattutina a scuola e la chiamata alla vita). Come farlo? Tenendo viva la connessione – non solo quella di internet – perché “aprire alla possibilità di una connessione è il nostro scopo principale come insegnanti ed educatori. È il nostro cuore oltre all’ostacolo”, come scrive Lucangeli in A mente accesa.

Nemmeno la dad (didattica a distanza) o la ddi (didattica digitale integrata) può fermare un insegnante che riconosca questo punto come il principale, ma partendo da questo tutto diventa un percorso possibile, anche imparando nuove strategie e strumenti per raggiungere fino all’ultimo i ragazzi assegnati. E spesso sono proprio gli adolescenti, nel vivo delle loro ricerche, che ci ricordano che ciò che cerchiamo ce l’abbiamo nel cuore come loro, per parafrasare il bellissimo dialogo tra Odisseo e Calipso ne I dialoghi con Leucò. È proprio vero: homines, dum docent, discunt (Seneca), gli uomini, mentre insegnano, imparano.

* Silvia Bezzi è docente di lettere precaria e attualmente in maternità. Questo articolo è nato a seguito dell’incontro con alcuni studenti durante la video lezione di una collega.