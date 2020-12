Continuano le lezioni del Laboratorio Territoriale del Comune di Cervia con proposte di educazione ambientale

Il Laboratorio Territoriale del Comune di Cervia, attivo dal 2002, anche in questo nuovo anno scolastico particolarmente impegnativo prosegue le sue attività a fianco delle scuole, per supportarle nella didattica con proposte di educazione ambientale gratuite pensate sia in presenza, sia a distanza.

Le prime lezioni del percorso Navigati e Informati sono cominciate a distanza con grande apprezzamento di studenti e insegnanti. Il tema del progetto nasce dalla necessità, sempre più urgente, di tenere alta l’attenzione sul mondo di internet e social network, rendendo le alunne e gli alunni sempre più consapevoli e responsabili nell’uso di questi strumenti. Gli incontri, condotti da educatori di Atlantide, hanno l’obiettivo di approfondire la conoscenza del web e dei social network e spiegare in modo dettagliato i vantaggi e i limiti di internet, soprattutto in relazione al tema della privacy e del cyberbullismo, anche attraverso la visione di video e giochi di ruolo.