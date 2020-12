Musica dal vivo e in streaming per le scuole di Lugo: tanto entusiasmo per il progetto

Musica dal vivo e in streaming per le scuole elementari e medie di Lugo, Voltana e San Bernardino: il progetto dell’associazione Lugo Music Festival dedicato alle scuole ha avuto luogo nei mesi di novembre e dicembre.

Partiti nel 2017 dalla Scuola Gherardi, i laboratori musicali dedicati alle nuove generazioni sono arrivati alla scuola “Senza zaino” di S. Bernardino, alla scuola elementare S. Pellico e alla scuola media E. Fermi di Voltana, infine alla scuola elementare Sacro Cuore.

Il progetto, che si doveva svolgere in primavera, è stato portato a termine con un’ulteriore determinazione organizzativa, sfruttando le lavagne LIM delle classi e rendendo così possibile l’interazione tra i musicisti e gli studenti, nonché le studentesse di tutte le scuole partecipanti.

15 classi, 400 studenti e 250 flauti dolci distribuiti in regalo, grazie al contributo de LA BCC Credito cooperativo ravennate forlivese imolese, la cui portavoce Fabiana Turchi dichiara: “LA BCC crede nei giovani e nei loro sogni: la musica per tanti ragazzi è un interesse, una passione, un modo per condividere emozioni ed esperienze. Come Comitato Locale di Lugo abbiamo quindi accolto con piacere il progetto di Lugo Music Festival e siamo stati molto orgogliosi di contribuire a rendere possibile questa attività col nostro sostegno economico”.