Gli alunni dell’Istituto San Rocco di Faenza celebrano la Giornata della Disabilità con esercizi di “eye gazing”

“Io ti guardo e vedo in te”. L’Istituto comprensivo San Rocco di Faenza celebra la Giornata internazionale della Disabilità individuando come focus per questa edizione il tema degli occhi, dello sguardo, del contatto visivo che caratterizza il nostro quotidiano apparentemente mascherato, ma che nella realtà può mettere a nudo, può rendere più vulnerabili.

Con uno sguardo si può fare molto: si può nei confronti di una persona, farla sentire amata, parlare a cuore aperto, oppure offendere, aggredire. Con lo sguardo si può attivare il puntatore oculare come unica connessione verso il mondo e opportunità di emancipazione. Ma quanto è cambiato il modo di guardarsi, di accorgersi dell’altro in questi giorni di pandemia? Gli alunni dell’Istituto hanno affrontato il tema articolato in base alle diverse età dalla scuola dell’infanzia alla secondaria leggendo storie, guardando video, percorrendo lo sguardo nel mondo dell’arte. Attraverso l’esperienza dell’eye gazing hanno creato un contatto profondo tra di loro, seduti uno di fronte all’altro fissandosi per brevissimo tempo senza dire una parola animando una connessione di sguardi e riflettendo emozioni, paure, le nostre sfumature emotive più intime.

Gli alunni hanno prodotto elaborati ad ampio spettro: opere grafiche, testi, realizzato cartelloni e video sulla riflessione scaturita dall’esperienza del rituale proposto e approfondita sui nuovi orizzonti di relazione aperti dall’uso della mascherina che induce ad una maggiore attenzione verso l’altro e rende gli occhi più attenti e sensibili. L’attuale normativa non consente l’allestimento nei vari plessi, come si era soliti fare negli anni trascorsi, ciononostante è stata allestita una mostra virtuale di quanto realizzato dai bambini e dai ragazzi, pubblicata e visitabile sul sito dell’istituto. Per proseguire limitati dalle regole, ma non nello spirito creativo e di appartenenza.