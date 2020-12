Nelle scuole di Ravenna arriva il libro “Il mio amico Virgilio” per avvicinare i più piccoli al mondo di Dante Alighieri

Nelle scuole primarie di Ravenna arriva “Il mio amico Virgilio”, un libro di filastrocche per avvicinare i più piccoli al mondo di Dante Alighieri, attraverso un viaggio giocoso nella Divina Commedia. Il volume, a cura di Silvia Fantin, sarà donato dall’Amministrazione comunale a tutti gli istituti comprensivi del territorio in occasione del Natale. Protagonista dell’opera è il coraggioso gatto Virgilio, ispirato all’omonimo poeta latino, guida principale nella Divina Commedia, il capolavoro del Sommo Poeta nato a Firenze nel 1265 e morto a Ravenna nel 1321. I personaggi prendono forma attraverso i testi di Silvia Fantin e le illustrazioni di Sara Fantinelli, suscitando immediata simpatia tramite situazioni ed emozioni riconoscibili anche dai più piccoli: Dante è un bambino come tanti, Beatrice una bambina colta, Caronte l’autista del pulmino scolastico, Cerbero un computer con i suoi pericoli, Matelda una guida speciale nella pineta di Classe.

L’Amministrazione comunale, riconoscendone il valore pedagogico, ha acquistato 500 copie del libro, che sarà regalato alle classi 3ª, 4ª e 5ª delle scuole primarie e alle biblioteche scolastiche degli istituti comprensivi, statali e paritari, del territorio. “L’idea di Silvia Fantin di comporre alcune storielle in rima per avvicinare i bambini a Dante nasce dall’imminente centenario dantesco che ha stimolato la ricerca di un modo accattivante per rendere accessibile ai bambini il mondo del Sommo Poeta – commenta l’assessora alla Pubblica Istruzione e Infanzia Ouidad Bakkali – .I temi trattati, l’amicizia, l’integrazione, il bullismo, la parità di genere, propongono un parallelismo tra il vissuto dantesco e quello dei bambini, che si possono identificare con le emozioni e le situazioni narrate. Inoltre il richiamo costante ai versi più famosi e risonanti scritti dall’Alighieri permetterà quasi una forma propedeutica di apprendimento, seminando nei lettori più piccoli curiosità per il padre della nostra bellissima lingua e per le sue opere”.

“Il mio amico Virgilio” è pubblicato da Edizioni del Girasole, con il patrocinio del Comune di Ravenna.