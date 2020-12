Regione E-R: La commissione Cultura approva risoluzione Pillati (Pd) su sostegno a scuole paritarie

Con i voti di Pd e lista Bonaccini (voto d’astensione invece per Lega, Fdi e Rete Civica), la commissione Cultura, presieduta da Francesca Marchetti, ha approvato una risoluzione a prima firma Marilena Pillati (Pd) a sostegno dei gestori di servizi educativi e scuole paritarie che sono alle prese con gli effetti negativi del lockdown imposto dalla necessità di contenere la diffusione del coronavirus.

“Abbiamo alle spalle e viviamo mesi difficili, così come si è intervenuto a maggio è giusto intervenire anche oggi”, ha spiegato Pillati in commissione, che ha anche sottolineato la necessità di estendere a tutte le scuole paritarie le norme in materia di personale e loro reperimento oggi vigente per le scuole comunali.

Disco verde alla risoluzione anche da Stefania Bondavalli (lista Bonaccini), che ha elencato le difficoltà e i problemi che le scuole paritarie hanno dovuto sostenere in questi mesi, mentre Matteo Montevecchi (Lega) ha voluto sottolineare come la risoluzione metta nero su bianco, dandogli un riconoscimento, l’importanza del ruolo degli istituti paritari. “Senza le scuole paritarie crollerebbe l’intero sistema scolastico italiano, mi stupisco poi della posizione dei Cinquestelle – ha aggiunto – che negli scorsi mesi sostenevano la necessità di bloccare le risorse per queste scuole e finanziare solo quelle statali e pubbliche”, ha incalzato il leghista.