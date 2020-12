Il 19 dicembre secondo appuntamento su Meet con l’Open day dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza

Torna l’open day all’Istituto Persolino Strocchi di Faenza con il secondo appuntamento fissato per sabato 19 dicembre alle ore 15. La piattaforma scelta per incontrare studenti e famiglie è ancora Meet su cui sarà possibile interagire con interventi e domande in chat e a voce. La funzione ‘alza la mano’ si estende quindi dalla DAD all’open day e coinvolge tutti gli studenti uscenti dalle scuole medie, curiosi di conoscere la realtà scolastica delle sedi Persolino e Strocchi dell’Istituto.

Novità rispetto all’edizione precedente è la presenza dei docenti a scuola che con smartphone e pc percorreranno i corridoi dell’Istituto e mostreranno aule e laboratori all’interno dei quali gli studenti trascorrono la maggior parte del tempo. Punto di forza del Persolino Strocchi è proprio la didattica laboratoriale che supera la tradizionale lezione frontale e si apre a setting d’aula e metodologie di apprendimento digitali e in costante aggiornamento.